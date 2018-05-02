Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Erhan Çelik'in avukatı Zuhal Akbel ve Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir katıldı.



Erhan Çelik'in avukatı Akbel, Gülben Ergen'in Instagram hesabından ve haber sitelerinde Çelik hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu öne sürerek "Paylaşımlar, basit sitemler değildir, bu paylaşımlar nedeniyle müvekkilim bir linç ve karalama kampanyasına maruz kalmıştır. Ayrıca Seda Sayan'ın programına telefon ile bağlanarak Erhan Çelik hakkında onur kırıcı ve davranış ve eylemlerde bulunmuştur, davamızın kabulünü talep ederiz" dedi.

"HERKES ZARARI KADAR TAZMİNAT İSTER"



Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir de, "Asıl linç kampanyası Erhan Çelik'in önderliğinde oluşturulan magazin figürleri tarafından yapılmıştır. Ayrıca Çelik hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde müvekkilimin malına zarar verme, mesken masuniyetine zarar vermek suçlarından kamu davaları açılmıştır. Bizim açtığımız diğer dava ise Erhan Çelik'in müvekkilimin çocuklarının çıplak fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaşması nedeniyle kişilik haklarına zarar verdiği iddiasına dayalı olup 1 milyon TL'lik tazminat davasıdır. Bu tazminat kazanıldığı taktirde hayır kurumlarına bağışlanacaktır. Müvekkilimin buna ihtiyacı yoktur. Yapılan linç kampanyası sonucu müvekkilimin manevi zarara uğramıştır. Herkes zararı kadar tazminat talep ediyor" dedi.



Mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.