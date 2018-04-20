Erhan Çelik ve Sedef Zaim, önceki akşam bir mekanda konser veren Selami Şahin’i dinlemeye gitti. Şahin’in davetiyle sahneye çıkan Çelik, bir anısını paylaştı:

“Sene 1994. Genel seçimlerden çıkıp, Selami Şahin’i dinlemeye gitmişiz. İlk gazino tecrübem. Kendimi en son masanın üzerinde ‘Selamiii, Tapılacak Kadınsın’ı söyle’ diye bağırırken buldum.”

Çelik aynı şarkıyı bu kez sevgilisi için istedi: “Selami Abi ‘Tapılacak Kadınsın’ı söyler misin? Şurada oturan kadın için.”