"Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan yargılanan Erhan Timuroğlu kendisini, “Bir dediğini iki etmedim. Sadece 'bizi onursuzlaştırma' dedim. Onu aşırı seviyordum. Adamla tatillere gitti” diye kendisini savundu. Ailesi ise şikayetçi olmadı. Savcı ilk celse verdiği mütalaasında Timuroğlu'nun 'tasarlayarak' değil “kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu geçen yıl Şubat ayında öldürmek suçundan aranırken 260 gün sonra Sancaktepe'deki bir rezidansta yakalanan Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu hakim karşısına çıktı.



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DA DAVADA

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erhan Timuroğlu ile avukatı, müştekiler anne Şefika ve baba Adem Timuroğlu katıldı. “Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “kanuna aykırı ateşli silah ve mermi taşıma” suçundan da 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Timuroğlu'nun davasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil oldu.



“'BİZİ ONURSUZLAŞTIRMA' DEDİM, AŞIRI SEVİYORDUM”

Mahkeme hakimi kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Timuroğlu'na neler diyeceğini sordu. “Doğrudur” diyen Timuroğlu savunmasında, “Kardeşimin bir dediğini iki etmedim. Her ay 2-3 bin lira verdim. Yüksek miktarda harcamalar yaptı. Hep ben karşıladım. İstediği gibi harcadı. Karışmadım. Örtünmek istedi, sevindim. Bir ay sonra tekrar açıldı. Buna da karışmadım. İşe girmek istedi. Bir şey demedim. Sadece 'bizi onursuzlaştırma' dedim. Onu aşırı seviyordum” dedi.



“KARDEŞİM CİDDİ MANADA HATA YAPTI”

Timuroğlu, arkadaşı Bekir Teker'in kardeşinin hesabına 10 bin lira gönderdiğini öne sürerek, “Bu adamla tatillere gitti. Kardeşim ciddi manada hata yaptı” dedi. Mahkeme hakimi ise, “Bu nedenle mi öldürdün” diye sordu. Bunun üzerine Erhan Timuroğlu, kardeşiyle 40 dakikadan fazla konuştuğunu, öldürme niyetinin olmadığını, kardeşinin inatlaştığını anlatarak söylenmeyecek şeyler olduğunu ve tartışma sonucunda ateş ettiğini söyledi. Avukatı da, “Kimse tasarlayarak bacısını öldürmez” diyerek müvekkilini savundu.



ANNE-BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI: HALA DA İNANMIYORUM ÖLDÜRDÜĞÜNE

Duruşmada olayı anlatması istenen baba Adem Timuroğlu oğlundan şikayetçi olmadığını belirterek, “Birbirlerini çok seviyorlardı. Hala da inanamıyorum öldürdüğüne” dedi. Anne Şefika Timuroğlu da oğlundan şikayetçi olmadı.



MÜTALAA TASARLAYARAK DEĞİL, KASTEN ÖLDÜRME

Davanın ilk celsesinde esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Erhan Timuroğlu'nun, kardeşi ile Bekir Teker'in ilişkisinin olduğunu öğrendiğini ve bu ilişki nedeniyle tartışıp sinirlendiğini söyledi. Timuroğlu'nun “kardeşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “kanuna aykırı ateşli silah ve mermi taşıma” suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma mütalaaya karşı beyanda bulunulması için ertelendi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER