HT Magazin'de yer alan oyuncu-yönetmen Erhan Yazıcıoğlu, kendisinin izni olmadan isminin ve görselinin internet üzerinden satış yapan bir firmanın çektiği reklam filminde kullanıldığını görünce suç duyurusunda bulundu.



Yazıcıoğlu, “Öyle bir montaj ve kurgu yapmış ki... Kendimi izleyince şoke oldum” dedi.

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