HT Magazin'de yer alan habere göre, genç popçu, “Kendimi bildim bileli Galatasaray’a gönül verdim. En büyük hedefim Galatasaray’a tüm tribünün bir ağızdan söyleyeceği yeni bir marş yazmak” diye konuştu.

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