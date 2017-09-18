Erkan Can ve Güven Kıraç kaza yaptı

Usta oyuncu Erkan Can, geçen gün yakın arkadaşı Güven Kıraç ile birlikte seyahat ederken otoyolda hareket halinde bulunan bir motosiklete çarptı. İkili olayın ardından büyük panik yaşadı.

Erkan Can ile birlikte belgesel çekimi için Küba’da bulunan ve burada bir restorana giden Güven Kıraç, yemek sonrası rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu olduktan sonra Kıraç, yakın arkadaşı Erkan Can’la birlikte Türkiye’ye dönmüştü.

İkili geçen gün talihsiz bir olay yaşadı. Otoyolda giderken bir motosiklete çarpan Erkan Can, çarptığı kişinin yanına giderek sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Görüntülerde Erkan Can’ın bir ara heyecandan elinin titrediği görülüyor.

Erkan Can

güven kıraç