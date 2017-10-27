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Erkan Kazancı için cenaze töreni yapıldı

Uzun yıllar Galatasaray Futbol Takımı'nda masörlük yapan ve kulübün de üyesi olan merhum Erkan Kazancı için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

27 Ekim 2017 Cuma, 14:57:13 Güncelleme: 15:02:11

Galatasaray Futbol Takımı'nda uzun yıllar görev alan, emektar masörlerden ve sarı-kırmızılı kulübün 13510 sicil numaralı üyesi Erkan Kazancı, dün vefat etmişti.

Kazancı için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Hakan Ünsal, Ergün Penbe, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Cüneyt Tanman ile Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Necati Demirkol ve Emir Sarıgül'ün yanı sıra dost ve akrabaları katıldı.

GÜMÜŞDAĞ: ''HASTALIĞI İLE ÇOK UĞRAŞTI''
Erkan Kazancı ile eskiye dayanan dostlukları olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, "Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok erken bir ölüm oldu. Galatasaray camiasına rahmetli babasından bu yana çok emekleri vardı. Çok vefalı, dürüst bir insandı. Hastalığı ile çok uğraştı" diye konuştu.

TERİM: ''İYİ BİR GALATASARAYLIYDI''
Merhum Erkan Kazancı'nın Galatasaray'a geldiği her dönemde yanında çalıştığını söyleyen Fatih Terim, "İyi bir Galatasaraylı. Ahmet amcanın bize emanetiydi. Çok sevdiğim bir dostum ve kardeşimdi. Doğuşu Ali Sami Yen'in yanındaydı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.



ÜNSAL: ''HEPİMİZİN ÜZERİNDE EMEĞİ VAR''
Hakan Ünsal ise Kazancı hakkında, "Hepimizin üzerinde emeği vardı. Çok uzun yıllardır, babadan oğla geçen bir hizmeti vardı. Birkaç nesli yetiştirdi. Biz son görevimiz için geldik. Hakkımızı helal etmeye geldik. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.
Merhum Erkan Kazancı'nın naaşı kılınan cenaze namazından sonra Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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