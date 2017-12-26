Başrolde yer aldığı 'Kayıtdışı' dizisi 8 bölümde reytinge kurban giden Erkan Petekkaya, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.



'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; 47 yaşındaki oyuncu, kendine soru yönelten bir muhabire anlamsız şekilde çıkıştı.



Öfkesine hakim olamayıp "Bir starla nasıl konuşulur, öğreneceksin inşallah. Star önemli değil, aviyle arkadaşla..." diyen Petekkaya'nın, daha sonra genç muhabire sarılarak verdiği nasihat ise dizilerde canlandırdığı sahneleri aratmadı.

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