HT Magazin'in haberine göre, Endemol Shine Türkiye’nin eski CEO’su Hakan Eren’in desteğiyle uluslararası arenada alacağını tahsil etmek için her türlü hukuki yola başvuracağını belirten ünlü oyuncunun, yakın çevresine, “Paramı almadan dönmeyeceğim” dediği öğrenildi.

Endemol’ün eski CEO’su Hakan Eren’in de milletvekili olmak için AK Parti’den aday adayı olduğu öğrenildi.

Petekkaya, ‘Paramparça’ dizisinde birlikte oynadığı Nurgül Yeşilçay ile setteki tartışması sonrası mahkemelik olmuştu.