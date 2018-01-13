Cadde’nin haberine göre, ayağı kırıldıktan sonra iyileşme sürecinde setlerden uzak kalan ve ardından böbrek taşı şikayetiyle tekrar hastaneye yattığını söylenen Erkan Petekkaya, hakkında çıkan haberlere de açıklık getirdi.



“Söylendiği gibi yılbaşına hastanede girmedim. Sağlığım da gayet iyi" diyen ünlü oyuncu, havanın yağışlı olduğunu söyleyerek, kendisini bekleyen aracına yöneldi.



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