Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor'da kaptan Erkan Zengin de yuvadan ayrıldı. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada alacaklarından dolayı doğan fesih hakkını kullandığını dile getirdi.

Erkan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Spor kamuoyuna duyuru

Eskişehirspor'la olan sözleşmemi 08.03.2018 tarihinde sözleşmemden doğan alacaklarımdan dolayı fesih etmiş bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte Eskişehirspor'a başarılar dilerim"

Tecrübeli futbolcu bu sezon 13 maçta forma giyerken 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.