Şişli’de erkek arkadaşıyla tartışan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı. Hafif yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre Şişli, Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 10.00 sıralarında seyir halinde olan araç içerisinde bulunan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil içerisinde bulunan Çilem K., sinir krizi geçirerek kendisini dışarı attı. Kız arkadaşının kendisini attığını gören erkek ise aracını durdurarak yardıma koştu. Bu esnada şahıs sağlık ekiplerine de haber verdi. Otomobilden bir kadının yola düştüğünü gören vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Seyir halindeki otomobilden atlayarak yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Seyir halindeyken kız arkadaşıyla tartıştıklarını belirten Erol D., tartışmanın büyümesi üzerine kız arkadaşının kendini araçtan aşağıya attığını iddia etti. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde Erol D.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler sürücü hakkında işlem başlattı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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