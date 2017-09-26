Erkek arkadaşını bıçakladı, 'zeki' olduğu gerekçesiyle ceza almadı

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da tanıştığı gençle sevgili olan, bir kavga sırasında erkek arkadaşını ekmek bıçağı ile bacağından bıçakladıktan sonra üzerine çeşitli nesneler fırlatan ve 5 ay önce yargılanmasına başlayan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Lavinia Woodward, 4 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Oxford Kraliyet Mahkemesinde görülen davada hakim dün kararını açıkladı. Cerrah olmak istediğini söylediği genç kızın 18 aylık hapis cezasını akademik geleceğinin parlak olduğu gerekçesiyle erteleyen hakim, Lavinia'nın hayatının böyle bir döneminde hayatla bağlarının kopmaması gerektiğini de gerekçeye ekledi.

Teşekkür eden genç kız, göz yaşlarına boğuldu. "Hakim ayrıca, saldırıyı gerçekleştirirken uyuşturucu etkisi altında olan Lavinia Woodward'ın İtalya'nın Milano kentinde yaşayan annesiyle, uyuşturucudan uzak bir ortamda kalmasını kararlaştırdı.

Oxford Üniversitesi

Lavinia Woodward

tinder