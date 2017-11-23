Erkek arkadaşını kendisine borcu var diye rehin aldı

Olay, Osmangazi’ye bağlı Hamitler TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki G. A., kendisine borcu olduğu iddiasıyla 40 yaşındaki M. K. ile evde tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre; bir süre sonra eline bıçak alan kadın, erkek arkadaşını sağ bacağından bıçaklayıp, kapıyı kilitledi. Anahtarı da tuvalete atan kadın, üzerine sifonu çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve 110 ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlara rağmen kadın ikna edilemedi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA KAPI AÇILDI, POLİS BALKONDAN İÇERİYE GİRDİ

Kadının ikna edilememesi üzerine olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingir ön kapıyı açarken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkona çıkan polis ekipleri de evin arkasından içeriye girdi.

ÇIRILÇIPLAK VAZİYETTE BALKONA ÇIKTI

Ekiplerin içeriye girmesinin ardından kadın, çırılçıplak vaziyette elinde bıçakla balkona çıktı. İntihar girişiminde bulunan kadını, polis son anda kurtardı. Daha sonra evde üzeri giydirilen kadın ve erkek 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.

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