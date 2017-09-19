Erkek futbolculardan kadınlara destek!

Danimarka'da kadın ve erkek milli takımları arasında dayanışma yaşanıyor.

Gazete Habertürk'ün ahberine göre ‘Eşit prim’ isteklerinin sonuçsuz kalmasının ardından idmanı boykot eden Danimarka Kadın Milli Futbol Takımı’na, erkeklerden büyük destek geldi. Erkek futbolcular federasyona, “Kadınlar, kadın oldukları için bizden daha düşük haklara sahip olmamalı. yıllık kazancımızdan 500 bin Kronu (278 bin TL) kadın oyunculara verilsin” teklifi yaptı.

Bu teklif karşısında hem federasyon cephesi hem de kadın futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Federasyon konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, kadın futbolcular bu destekten dolayı erkek millilere teşekkür etti.

Danimarka Kadın Milli Futbol Takımı

Danimarka Erkek Milli Futbol Takımı

Eşit Prim Dayanışması