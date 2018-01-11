ABD’nin New York kentinde erkek tuvaletlerindeki kabinlere de babaların, bebeklerinin bezini değiştirebileceği masalar getiriliyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Toplumumuzun getirdiği düzene göre, erkekler ile kadınların görev paylaşımını denk yaptığını gösteriyoruz. Aldığımız bu karara göre tüm bakıcılara saygı gösterilmeli ve onların görevini yapmalarına izin verilmeli” diye konuştu.

Erkek tuvaleti

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