HT Cumartesi'de erkek ceketlerinden bahsedildi. Elegan duruşun simgesi ceketler, erkeklerin gardırobundaki en önemli parçalardan. Bir ceketle görünümünüzde büyük değişiklik yaratabilirsiniz, yeter ki detaylara dikkat edin...

Detaylar önemlidir. Yaka dökümü, şekli ve stili ceketi ilk gösteren detaylardır.

Ceketi ceket yapan kumaşıdır. Ceketlerde yünden pamukluya, ipekten kadifeye birçok kumaş çeşidi kullanılıyor. Kaliteli kumaş fark yaratır. Her erkeğin yazlık keten ya da pamuklu ceketi, kışlık kalın ceketi olmalı.

Desenler önem taşır. Kareli, ekoseli, çizgili, zik zak; desenler ceketin duruşunu değiştirir.

Cep küçük bir detay değildir. Günlük ceketlerde, küçük yamalı cepleri tercih edebilirsiniz. Bunlar cekete sonradan eklenen ceplerdir. Öte yandan, kendinden cepli ceketlerin daha şık durduğunu da unutmayın.

Düğmeler tercih meselesidir. Tek sıra ya da çift sıra; ceketinizin düğmeleri nasıl olsun? Çift sıra düğmeli ceketler daha ‘resmi’ modellerdir. Tek sıra düğmeli olanlar ise hemen her şeyle rahatlıkla kombine edilebilir.

Lacivert ceketler: En kullanışlı ceketlerdir. Özellikle açık renk gömleklerle, örneğin beyaz, açık mavi, pembe ve gri tonlarıyla kombinlenirse hoş durur. Altına koyu renk jean, yünlü pantolon ya da bej bir pantolon giyebilirsiniz. Lacivert ceketin şıklığını, siyah ya da kahverengi, parlatılmış kösele ayakkabı ve kü- çük beyaz mendil detayıyla tamamlayabilirsiniz.

Yazlık ceketler: Çizgili ve üstü pürtüklü, ince dokumalı ceketler yaz aylarında rahatlık ve şıklık vaat ediyor.

Ekose ceketler: Bunları basit parçalarla tamamlayabilirsiniz. Beyaz gömlek veya sade bir jean’le giymenizi ve aksesuar kullanmamanızı öneririz.

Yünlü ceketler: Her zaman elegan ve ağır bir görünüme sahiptir. Kış ayları için idealdir. Özellikle dirsek kısmı yamalı olanları tercih edebilirsiniz.

Fitilli kadife ceketler: Koyu renkte hoş durur. Kahverengi, kestane tonlarında fitilli kadife ceketler özellikle kış için uygundur.

Kadife ceketler: Güçlü bir görünüme sahiptir. Kadife ceketleri mümkün olduğunca basit, küçük detaylarla tamamlayın ve renkleri minimumda tutun.

Sivri yakalı ceketler: Her zaman daha zarif ve şık durur.

Haki ceketler: Hem modern hem de klasiktir. Dar, slim fit olan bu ceketler, genelde koton kumaştandır. Haki renkteki ceketleri, eğer takım değilse, asla haki pantolonla kombine etmeyin.

Jean-ceket ikilisi: Jean pantolon-ceket ikilisini beyaz gömlek ve sneaker’la tamamlayarak hem spor hem de şık bir hava yakalarsınız. Lacivet ceketi, ekose gömlek ve koyu renk bir jean’le kombinleyebilirsiniz.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ ERKEK MODALARI!