HT Cumartesi'de erkeklerin vazgeçilmezi olan jean pantolonlar kaleme alındı. Kaliteli bir jean’in yerini hiçbir şey tutamaz. Jean pantolon, erkekler için de her sezonun kurtarıcısıdır. Üstelik günümüzde artık erkekler için de çeşit çeşit jean pantolon var. Önemli olan, doğru ve uygun modeli seçmek...

AMAN DİKKAT!

- Kiloluysanız bol jean giymeyin, çünkü sizi daha şişman gösterir. Onun yerine standart kesimleri tercih edin, hafif bol inen modelleri deneyin.

- Trendlere takılıp kalmayın, size uygun klasik kesimleri tercih edin.

- Yırtık jean moda, ama abartmayın. Hafif aşınmış modeller daha güzel duruyor.

- Çok düşük belli jean’lerden uzak durun.

Klasik renkler

- Mavi ve koyu mavi jean, artık bir klasik. Gömlekle ve tişörtle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Zamansız parçalardır, modası asla geçmez. Her erkeğin gardırobunda, bu klasik jean’lerden en az iki tane bulunmalı.

- Gri jean, erkek modasında kendini iyice göstermeye başladı. Gri ve tonları çok moda. Klasik jean renkleri arasına girmeye aday olan gri, yazın tişörtlerle harika duruyor.

- Biraz zor bir renk olan beyaz, yazlık jean’ler için ideal. Kendine ve vücuduna güvenen erkekler beyaz jean’le yaz gecelerinde çok şık görünebilir. Ancak lekesiz olması çok önemli.

- Taşlanmış jean de zamansız parçalar arasında. Bu jean’lerde artık lekeli görünümler ve detaylar da kullanılıyor.

SİZİN TAKIMINIZ HANGİSİ?

Standart kesimler

- Standart ve klasik kesimli jean’ler dar kalçalı, uzun bacaklı erkekler için idealdir.

- Rahat ve bol kesimler her vücut tipine uygundur, kemerle tamamlandığında klas görünür. Ancak jean’in çok bol olmamasına özen gösterin.

- Skinny jean, maalesef erkek modasına da girdi. Ama lütfen siz bunlardan uzak durun!

- Jean’in beli çok önemli; ne çok düşük ne çok yüksek belli olmalı. Belinizden düşen, iç çamaşırınızı gösteren hip hop’çı tarzı jean’ler artık geride kaldı.

NASIL GİYMELİ?

- Doğru kombinlerle, jean’i gündelik kıyafet olarak da kullanabilirsiniz gece davete giderken de giyebilirsiniz. Şık bir davette, koyu renk jean’i beyaz gömlek ve kravatla kombinleyebilirsiniz. Üzerinize lacivert veya gri blazer ceket giymeyi unutmayın. Alternatif olarak; kravatı kaşmir V yaka kazakla tamamlayabilirsiniz.

- Günlük giyimde, mavi renk veya taşlanmış jean’i renkli polo yaka tişörtlerle veya biriki düğmesini açık bıraktığınız ve kollarını kıvırdığınız gömlekle tamamlayabilirsiniz. Altına da sneaker giyebilirsiniz.