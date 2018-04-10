HT Cumartesi'de erkekler için takım alışverişinde çeşitli tüyolar kaleme alındı. Sürekli takım giyiyorsanız, alışveriş yapmadan önce bu yazıyı mutlaka okuyun. Minimal, üç parça, haki ya da çizgili takımlardan hangisi size göre karar verin.

MİNİMALİST YENİ KESİM

İlkbahar-yaz erkek modasında minimalist kesimler öne çıkıyor. Gömlek ve pantolonunuz dar kesim, yani slim fit olmalı. Bu kesimler çok moda. Renk seçimine gelince; favorimiz gri. Ama mutlaka gömleğiniz beyaz, kravatınız siyah, ayakkabılarınız sade ve parlatılmış olmalı. Kol düğmelerini, göğüs cebi mendillerini, renkli ve desenli takım elbiseleri ise rafa kaldırın. Sean Penn, Orlando Bloom ve Pete Doherty, yeni minimalist tarzın en önde gelen temsilcileri.

ÜÇ PARÇA TAKIMLAR

Yeni üç parçalar, saatlerin cepte taşındığı dönemin takımlarından ve zamanında Tom Wolfe’un giydiğinden farksız. 40 yaşın üstündeyseniz, bu tarzı size tavsiye etmiyoruz. Üç parça takımlar için önerimiz; açık renkleri seçmeniz ve geniş kesimli bol pantolon ve sneaker’la tamamlamanız. Çok renkli üç parça takımlardan uzak durun.

HER ŞEY SİYAH

Vücudunuz dar kalıplı takımlar için uygun değilse, klasik iki düğmeli takımları tercih edin. Gömleğiniz siyah olmalı. İsterseniz, takımınıza uygun kravatla da kıyafetinizi tamamlayabilirsiniz. Bol ceket ve bol pantolonlardan uzak durun. Ceket ve pantolon sizin için dikilmiş, size özel olmalı.

CASUAL

Klasik takımlarınızı bir daha giymemek üzere gardırobunuza kaldırmadan önce, onlarla yapabileceğiniz uyarlamaları ve kombinleri düşünün. Bunları bisiklet yaka kazaklarla, polo yaka tişörtlerle veya gömleklerle kravatsız giyebilirsiniz. Günlük casual takımlar için kurallar biraz daha rahat. Ancak özensiz ve pasaklı görünmeyin. İyi kesimli modeller ve ütülü gömlekler, günlük takımlar için olmazsa olmazlar arasında. Kol düğmeleri ve mendiller ise uzak durulması gereken parçalardan.

PANTOLON ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER!

HAKİ TAKIMLAR

Orta yaşın üzerindeyseniz, vücudunuz fena değilse ve açık tenliyseniz, haki renkli takımlar tam size göre. Ama dar kesimli olmak şartıyla. Pantolonun paçalarını kıvırırsanız bu sezonun trendlerini de yakalamış olursunuz. Paçaları kıvırmak istemiyorsanız, biraz kısa ve yerlere değmeyenleri tercih edin. Haki ya da bej takımların, mat renkte olmasına dikkat edin.

ÇİFT DÜĞMELİ ÇİZGİLİ TAKIMLAR

30’lu yaşların sonlarına geldiyseniz, bakımlıysanız ve aksesuarları seviyorsanız, çift düğmeli ceketler ve ince çizgili takımlar tam size göre. Takımınızı bedeninize göre, özel olarak diktirin. Dar omuzların ön plana çıktığı bu takımlar, şık ve fit duran yelekler, daralan paçalarla kendini gösteriyor. Saat ve ayakkabıyı da özenle seçin, kaliteli olmasına dikkat edin.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ ERKEK MODALARI!