Erkeklerin çarşafları yıkama sıklığı araştırıldı!

İngiltere’de yapılan araştırma, her 5 bekar erkekten 1’inin, çarşaflarını yılda sadece 4 kez değiştirdiğini gösterdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Ergoflex Yatakları firması tarafından yapılan ankette, yataklarını 3 ayda bir temizleme ihtiyacı gören bekar erkeklerin yaş aralığı 18 ila 25 olarak belirlendi. Aynı yaştaki bekar kadınlar ise nevresimlerini 2.5 haftada bir değiştiriyor. Nevresimlerini haftada bir değiştirenler ise 35 ila 50 yaş aralığındakiler. Ancak ilişki durumu da nevresim değişikliğinde etkili. Bu durumda da nevresimleri değiştiren % 81 oranında kadınlar oluyor.

Erkeklerin çarşafları yıkama sıklığı

abd