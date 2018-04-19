Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanlığı görevini de yürüten İşler yaptığı açıklamada, erken rezervasyon kampanyasının 2008'den beri uygulandığını hatırlattı.
Erken rezervasyonun planlı tatil yapanlar için avantajlı olduğunu vurgulayan İşler, "7 Aralık'ta başlayan kampanya, bu ay son bulacak. Erken rezervasyonda bu yıl hedefimiz 6 milyondu. İç turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan ve avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatları sunan erken rezervasyonda şu ana kadar 5 milyon sayısına yaklaşıldı. Cazip imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutması gerekiyor" dedi.
Sektör olarak 2018 yılından çok umutlu olduklarını belirten İşler, yılın ilk 3 ayında yaşanan yüzde 33'lük büyümenin bunun işaret fişeği olduğunu dile getirdi.
Türkiye turizm sektörünün rekorlar yılı olarak bilinen 2015'te 38 milyon turistin ağırlandığını hatırlatan İşler, "Bu yıl inşallah yine 38 milyon turisti yakalayacağız" dedi.
İşler, sektör olarak 2023 hedeflerinin 50 milyon turist olduğunu belirterek, "Bu rakamı da 2023'ten önce yakalayacağımızı tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE, AKDENİZ'İN VAZGEÇİLMEZ BİR ÜLKESİDİR"
Yabancı turist sayısında bir hareketlilik gözlendiğini aktaran İşler, bu sezon Avrupalı turist sayında artışlar yaşanacağını kaydetti.
Alman turistlerin yeniden rotalarını Türkiye'ye çevirdiğine değinen İşler, "En fazla sevindirici gelişme, Rusya ve İngiltere'de yaşanıyor. Bu iki ülkeden gelen turist sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz. En azından şu anda yapılan rezervasyonlar bunu gösteriyor. Bölgedeki siyasi ve jeopolitik gelişmeler ne olursa olsun Türkiye, Akdeniz'in vazgeçilmez bir ülkesidir" diye konuştu
Avrupalıların yanı sıra birçok ülke vatandaşının tatil planlarında Türkiye'ye yer verdiklerine işaret eden İşler, bu anlamda en önemli büyümenin ise Çinli ve İranlı turistlerde olacağını vurguladı.
ÇİNLİLER TÜRKİYE'Yİ KEŞFETTİ
Çin'de 2018 yılının "Türk turizm yılı" ilan edildiğini anımsatan İşler, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çinli turistler ülkemizi yeni yeni keşfediyor. Çin'den yaklaşık 130 milyon insan yurt dışına seyahat ediyor. Bunun 40 milyonu da Avrupa'ya gidiyor. Artık yaşlanmış Avrupalı turist yerine yavaş yavaş ekonomik durumu daha iyi olan ve nüfus açısından da dünyanın en büyük ülkesi olan Çin'in çok ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Gastronomi, tarih ve kültür merakı olan Çinlileri biz Türkiye'nin bu zenginliklerini doğru aktardığımız zaman daha fazla ülkemize çekebiliriz. Avrupa'da kısa zamanda kendini geliştirme konusunda Türkiye çok tecrübeli bir ülkedir. Bunu Rus pazarını keşfettikten sonra turizm bölgemizde yaşanan gelişmelerden çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bugün Antalya'da sadece Rus turistlere hitap eden otellerimiz var. Çinli turistler konusunda da pazar büyüdükçe bunu karşılayabilecek güce ve tecrübeye sahibiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.