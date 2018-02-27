Erken saç dökülmesi stresinden uzaklaşın

Saçlarımızın genel görünüşümüzde büyük etkisi var. Günümüzde sağlıklı, gür ve parlak saç- lara sahip olmak geçmiş yıllara oranla daha kolay. Gazete Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; çeşitli ürünler ve etkili uygulamaların bir bileşimi olan ‘saç matriksi’ bunların en yüz güldürücü sonuç verenlerinden biri. Dr. Nihat Dik, “Yöntem, hücreler arası bağlantıyı sağlayan doku elementleri ile PRP, vitaminler ve diğer materyallerin kombinasyonundan oluşan FDA onaylı özel bir formülasyon olarak tanımlanıyor. Hücreler arası bağlantıyı sağlayan bu özel form, kök hücrenin modelleme yöntemiyle yeniden doku üretimini tetikliyor” diyor.

SAÇ YOĞUNLUĞUNDA ARTIŞ GÖZLENİYOR

Amerika’da 1999 yılından beri yara, yanık ve organ kopmalarında kullanılmakta olan bu formülün 2008 yılı itibarıyla saçlı deri uygulamaları için de kullanılmaya başlandığı belirtiliyor. Saç ekiminde kullanılan çok değişik yöntemler olmasına rağmen, bu konuda FUE (Folicular Unite Extraction) tekniği şu ana kadar geliştirilmiş en ideal saç ekim yöntemi olarak kabul ediliyor. Yöntem saç naklinin öncesinde veya sonrasında uygulandı- ğında donör bölge daha hızlı iyileşiyor, çok daha az iz kalıyor ve saç yoğunluğunda artış gözleniyor. Uygulamayla ekim yapılan bölgede ekilenden daha fazla saç çıktığına dikkat çekiliyor. Daha kaliteli ve güçlü ekim saçları elde ediliyor.

SAÇ MATRİKSİ KİMLERE UYGULANIYOR?

* Saç dökülmesi olanlara

* Saçında incelme ve zayıflama bulunanlara

* Saçkıran problemi yaşayanlara

* Saçını korumak ve önlem almak amacında olanlara

* Saç ekiminde destek tedavi isteyenlere

TÜYSÜ SAÇ TELİNİ KALINLAŞTIRIYOR

Saç matriksinden 18 yaşından büyük olan herkes yararlanabiliyor. Erkeklerde kelliğin yeni başladığı erken dönemde uygulandığında, dökülmenin azalarak durduğu belirtiliyor. Böylece dökülme ileri yaşlara erteleniyor ya da tamamen durduruluyor. Başarı oranının yüksek olduğuna dikkat çekilen uygulama çok sayıda tüysü saç teli olanlarda saç tellerini kalınlaştırarak hacimli ve saçlı bir görüntüye sahip olmaya yardımcı oluyor. Kadınlarda her tür saç dökülmesinde uygulanabiliyor.

UYGULAMANIN ADIMLARI NELERDİR?

* Uygulama öncesinde saçların yıkanması öneriliyor (Bu öneri uygulamayı takip eden ilk 3 günde saçın yıkanmasının istenmemesinden kaynaklanıyor.)

* Uygulamanın hemen sonrasında kişi günlük hayatına devam etse de spor vb. aktivitelerden kaçınması gerekiyor.

* Kişinin kendi kanından elde edilen PRP uygulamasından sonra, vitamin ve özel formüle edilmiş solüsyonlar mikro iğnelemeyle birlikte saçlı deriye uygulanıyor.

* Böylece kanda var olan inaktif kök hücre ve büyüme faktörlerinin aktive edilmesiyle iyileşme ve doku üretiminin hızlandırılması amaçlanıyor.

* Tek seanslık uygulama 1 saat sürüyor. Uygulanacak bölgeye, mikro iğneleme işleminin ağrısız gerçekleştirilmesi için lokal anestezi yapılıyor.

ASIL ETKİ 4. AYDAN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Uygulamanın ilk etkisi saç dökülmesinin azalarak durması olarak gözlemleniyor. Esas etki 4. aydan itibaren görülüyor. İyileşme ve saçlı deri kalitesindeki artış 1 yıl boyunca devam ediyor. Bu yöntem erken dökülme dönemlerinde iyi bir çözüm olarak görülüyor. Saçı iyice dökülmüş ancak saç ekimi düşünmeyenlerde de başarılı bir yöntem olan olarak değerlendirilen uygulama, saç ekimiyle birlikte uygulandığında başarı daha da artı- yor. Çoğu zaman tekrarına ihtiyaç duyulmuyor ve vakaya göre nadiren tekrarlanabiliyor.

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