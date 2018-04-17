Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında 'erken seçim' için çağrıda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimlerinin erkene alınarak 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılmasını önerdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, erken seçim çağrısı ile ilgili olarak şu yorumlarda bulundu:

"Yeni sistemi kurup Türkiye'nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Ekonomik anlamda da son derece öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu bir adım."

Tüm bu açıklamalardan sonra Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeleri, Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter yorumladı.

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