Erken seçim çağrısına Hükümetten ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı Ankara'nın gündemini değiştirdi. Bahçeli'nin bu çağrısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Yetkili kurullarımızda değerlendirilir" yanıtını verdi.

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