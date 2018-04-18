Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararını duyurmasının hemen ardından dolar ve euro düşüşe geçti.
Erdoğan'ın açıklamalarını 4.0950 TL seviyesinde bekleyen dolar kararın ardından önce 4.07 TL'ye, ardından da 4.05 TL'nin altına indi.
Dolar saat 16.10 itibariyle 4.0585 TL'den işlem görürken, euro 5.0230 TL'ye geriledi.
Dolar saat 16.35 itibariyle 4.0549 TL olurken, euro da 5.0270 TL oldu.
Saat 17.20 itibariyle ise dolar 4.0370, euro 5.0090 TL'den el değiştirdi.
Saat 18.00 itibariyle ise euro 5 liranın altını görürken, 4.9760 TL'ye kadar geriledi. Dolar ise 4.0195 TL oldu.
Dolar geçen hafta 4.1938 lira ile, euro da 5.1941 lira ile rekor düzeye yükselmişti.
Açıklama öncesi 108 bin 225 puanda bulunan Borsa İstanbul Endeksi de kapanışa yakın yüzde 2.76 artışla 111 bin 744 puana çıktı.
"ERKEN SEÇİM KARARI LİRAYA BİR SÜRE DAHA POZİTİF YANSIR"
Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol, erken seçim kararının orta vadeli siyasi belirsizlikleri yok etmesi nedeniyle liraya pozitif yansıdığını ve dolar/lira kurunda 4.05 düzeylerini çok rahat test edilebileceğini söyledi. Erken seçim kararı öncesi 4.10 lirada olan dolar 4.05 - 4.06 lira aralığına, 5.07 lirada olan euro da 5.02 - 5.03 lira aralığına çekildi.
DHA´ya konuşan Alternatif Bank Başekonomisti Şenol, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın 24 Haziran 2018´de erken seçimin gerçekleşeceğini açıklamasının ardından piyasaların nasıl tepki verdiğine dair şu açıklamaları yaptı:
"Erken seçim en azından orta vadeli siyasi belirsizlik azaldığından liraya pozitif yansıyor. Bu bir süre daha devam eder. İyimserliğin bir süre daha devam edeceğini öngörüyorum. Dolar/lira´da nereye kadar geriler tam öngörmek mümkün değil ama 4.05 düzeyini rahat bir şekilde test edebileceğini düşünüyorum. Bir takım bütçe harcamalarının erken bitmesi istikrar açısından olumlu. Devasa ekstra harcama yapılacağını düşünmüyorum. Ekonomide son bir aydır normalleşmeye başladı. Hafif bir hareket olur ama ekonomiyi aşırı ısıtacak bir hamle olacağını düşünmüyorum. Merkez Bankası´nın üzerindeki baskı azalacak. Piyasa 100 puanlık bir artışı fiyatlamış gibi görünüyordu. Bu yıl içinde `ilk ay ve sonraki aylarda 50-60, yılın geri kalanında yine bir 50 puan daha´ beklentisi vardı. Şimdi tüm göstergeler aşağı yönlü olduğundan bu beklenti de bir nebze aşağı çekilecektir."
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