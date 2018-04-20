Erken seçim konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sonrasında beklenen açıklama Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada erken seçim kararı alındığını duyurdu ve erken seçimin yapılacağı tarihi de ilan etti. Peki erken seçim ne zaman? 2018 erken seçim hangi güne denk geliyor?

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştükten sonra erken seçim kararı alındığını açıkladı. Ayrıca Erdoğan, erken seçim tarihini de 24 Haziran 2018 olarak açıkladı.

Erdoğan, erken seçim konusunda yaptığı açıklamada;

"Seçim konusunu ülkemizin gündeminde bir an önce çıkarmak şarttır. Seçime birlikte girmeye mutabık bulunduğumuz Bahçeli'nin çağrısı ile seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdik. Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

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