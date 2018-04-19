Erken seçim için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine erken seçim konusunda görüşen Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi sonrasında açıklama yapan Erdoğan, erken seçim kararı alındığını ve erken seçimin tarihini açıkladı. Peki erken seçim ne zaman? İşte 2018 erken seçim tarihi ve detaylar...

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN? (2018)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yarım saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararı alındığını ve erken seçimin tarihini açıkladı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada erken seçim tarihi olarak 24 Haziran 2018'in belirlendiğini duyurdu. Erdoğan, erken seçim konusunda yaptığı açıklamada;

"Seçim ko1nusunu ülkemizin gündeminde bir an önce çıkarmak şarttır. Seçime birlikte girmeye mutabık bulunduğumuz Bahçeli'nin çağrısı ile seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdik. Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

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