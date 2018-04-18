Erken seçim ne zaman? sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında yanıt buldu. MHP lideri Bahçeli ile 'erken seçim' konusunu bugün görüşen Erdoğan, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yaptı. Peki erken seçim ne zaman? Seçim ne zaman yapılacak?

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN? TARİH BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı üzerine bugün Beştepe'de Bahçeli ile görüştü. Görüşmenin ardından erken seçim için kritik açıklamayı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim için tarihi 24 Haziran 2018 olarak açıkladı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin, yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi, en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde MHP'nin, takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacağını ifade etti.

"Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyununu bozmak şarttır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Seçim var mı yok mu, erken mi olacak zamanında mı yapılacak?" anlaşmazlık ve çekilmelerine son verilmesinin vaktinin geldiğini bildirdi.

Bahçeli, "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur." çağrısını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MHP LİDERİ BAHÇELİ BEŞTEPE'DE BUGÜN GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde en önemli gündem maddesi Devlet Bahçeli’nin dün grup toplantısında yaptığı erken seçim çıkışı olacak. Erdoğan ve Bahçeli, erken seçim ihtimalini masaya yatırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi en son 18 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etmiş ve görüşme 45 dakika sürmüştü. Bugünkü erken seçim için yapılan görüşme de yarım saat sürdü.

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