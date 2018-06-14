Erken seçim takım elbise satışlarını % 40 artırdı

Erken seçimin 24 haziranda yapılmasına karar verilmesinin ardından, milletvekili adaylarının talebi nedeniyle, takım elbise sektörü canlandı. Bünyesinde Damat, Tween ve D’S Damat markalarını bulunduran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, takım elbise satışlarında zaten sezon olarak yoğunluk yaşandığını belirterek, “Özellikle erken seçim kararının açıklanmasından sonra takım elbise satışlarında yüzde 40’lık artış yaşandı” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre takım elbise satışlarında adayların en çok “blue” dedikleri açık laciverti tercih ettiklerini dile getiren Orakçıoğlu, bunda mavinin iletişim rengi olmasının da etkili olduğunu kaydetti.