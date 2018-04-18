Erken seçimden yerli yatırımcı daha çok endişelendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısının ardından dolar/ TL sert yükselerek 4,07 seviyesinden 4.1256 seviyesine çıktı. 5 kuruş yükselen kuru takip eden Borsa İstanbul endeksinde kayıplar yüzde 3.1’i buldu. Bahçeli konuşmadan önce 111 bin 589 puanda bulunan borsa 2 saat içinde 108 bin 086 puana kadar indi. Böylece borsa dolar kurunun 2 katı etkilendi. Bu durum yerli yatırımcıların daha çok endişelenerek borsada satış yaptığını ancak dolar almak için acele etmediğini gösteriyor. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberi...
Dolardaki hareket ise daha çok yabancı yatırımcıların satışı kaynaklı gerçekleşti. Ancak günün ikinci yarısında hem AK Parti’den net bir cevap gelmemesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yorum yapmaması hem seçim tarihinin daha da geç olabileceğine yönelik beklentiler ile dolar 4.09 seviyesine gerilerken Borsa İstanbul’da kayıplar yüzde 1.76 seviyesinde geriledi.
HAZİNE % 13.60 İLE BORÇLANDI
Diğer yandan dün Hazine nisan ayı borçlanma programı çerçevesinde gerçekleştirdiği 5 yıllık sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 13.60 oldu. Bankacılara göre dünkü ihalelere gelen talep “kuvvetli” oldu. Hazine’nin dün yeniden ihracını gerçekleştirdiği 18 Ocak 2023 itfalı tahvilin yeniden ihracında net satış 722.8 milyon TL, nominal teklif 3 milyar 74 milyon lira olarak gerçekleşti. Hazine ihale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 1 milyar 151 milyon TL’si piyasa yapıcı bankalardan (PY) olmak üzere 1 milyar 681 milyon TL borçlanma gerçekleştirdi.
DIŞ BORÇLANMADA MALİYET YÜKSELDİ
Hazine ayrıca önceki gün 2 milyar dolar tutarındaki Eurobond ihracıyla uluslararası piyasalardan tahvil yoluyla yapılan 2018 dış borçlanma öngörüsünün yarısından fazlasını tamamladı. Ancak borçlanma maliyetleri ABD faizlerindeki ve Türkiye risk primindeki yükselişle arttı. Tahvilin kupon oranı yüzde 6.125, yatırımcıya getirisi ise yüzde 6.20 oldu. Ocakta 2028 vadeli tahville getiri yüzde 5.20 olmuştu.
‘EKONOMİK ANLAMDA OLUMLU ADIM’
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, seçimin 26 Ağustos 2018’de yapılması çağrısına ilişkin, “Yeni sistemi kurup Türkiye’nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Ekonomik anlamda da son derece öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu bir adım. Şu anda etrafımızdaki ateş çemberi ve yaşananlara bakarsak, Suriye, Irak veyahut ticaret savaşları, Çin, Amerika, Rusya... Daha kötü ne olabilir? Türk ekonomisinin performansı inanılmaz bir dayanıklılıkta” dedi.
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