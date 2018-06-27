Erkenci Kuş, ilk bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Erkenci Kuş'ta genç oyuncular Demet Özdemir ile Can Yaman başrolleri paylaşıyor. Demet Özdemir'in canlandırdığı Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Aile onu evlenmeye zorlayınca da mecburen girdiği işte hayatının aşkı Can ile taşıyor. İşte Erkenci Kuş'un oyuncu kadrosu ve ilk bölümden detaylar.

ERKENCİ KUŞ İLK BÖLÜM ÖZETİ

Sanem ve Can Aşkı Çok Konuşulacak

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur...

Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

ERKENCİ KUŞ OYUNCULARI

Erkenci Kuş'un oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı gibi isimler yer alırken dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstleniyor.

ERKENCİ KUŞ KONUSU

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizide, güzel oyuncu Demet Özdemir; üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayınca bakkal dükkanı sahibi olan babasına yardım eden deli dolu, hayalperest Sanem karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu Can Yaman ise dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Can karakterini canlandırıyor.

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar. Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.