Erkenci Kuş 2. bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş henüz yeni başlamasına karşın yaz sezonunun en çok ilgi görecek dizilerinden biri olacağının sinyallerini verdi. İşte Erkenci Kuş'ta Sanem, düştüğü oyun yüzünden Can'a yakın dururken, Can'a kapılmaktan kendini alamıyor. Can'da aynı şekilde Sanem'den etkilenmeye başladı. Dizinin son sahnesi bir romantik komediye yakışır şekilde izleyicide merak duygusu uyandırdı. işte Erkenci Kuş 2. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sanem’in başı büyük belada!

Can'ın evine izinsiz giren Sanem, fotoğrafik hafızasını kullanarak o an için kurtulmayı başarır, ancak başını hiç düşünmediği bir başka belaya sokmuştur, üstelik bu defa kurtulması o kadar kolay olmayacaktır. Üstelik mahalleye döndüğünde Aysun ve Mevkıbe'yi birbirine girmiş bulur ve elbette buna da farkında olmadan kendisi neden olmuştur. Can, büyük bir havayolu şirketinden iş bağlamak üzeredir, Aylin ise bunu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Sanem istemeden bu olayın merkezinde bulur kendini.