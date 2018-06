Star Tv'nin heyecanla beklenen yeni dizilerinden olan Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkını ekrana getirmeye hazırlanıyor. Erkenci Kuş dizisi ile ilgili merak edilenler...

ERKENCİ KUŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Heyecanlı ve sürükleyici hikayesi ile izleyiciyi etkisi altına alacak olan “Erkenci Kuş” yakında Star TV ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı, Star’da yakında ekrana gelecek olan "Erkenci Kuş"dizisinden merakla beklenen fragman da yayınlandı.

ERKENCİ KUŞ KONUSU VE OYUNCU KADROSU?

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği, Erkenci Kuş'un kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı yer alıyor. Çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da başlayan dizide, güzel oyuncu Demet Özdemir; üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayınca bakkal dükkanı sahibi olan babasına yardım eden deli dolu, hayalperest Sanem karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu Can Yaman ise dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Can karakterini canlandırıyor.

Dizide; reklam ajansında işe başlamak zorunda kalan Sanem ve reklam ajansı sahibi olan babasının koltuğuna geçen Can'ın arasındaki engellerle dolu tutkulu aşkını ele alıyor.

Gold Yapım imzalı “Erkenci Kuş”, çok yakında Star’da izleyiciyle buluşacak...

