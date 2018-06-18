Star Tv'de yayınlamaya başlayacak olan Erkenci Kuş dizisi, yaz dönemi dizileri arasında en merak edilenlerinden biri. Heyecanlı ve sürükleyici hikayesi ile izleyiciyi etkisi altına alacak olan Erkenci Kuş oyuncu kadrosunda kimler var ve ne zaman başlayacak? Erkenci Kuş dizisine dair merak edilenler...

ERKENCİ KUŞ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği, Erkenci Kuş'un kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı gibi isimler yer alıyor.

ERKENCİ KUŞ KONUSU



Çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da başlayan dizide, güzel oyuncu Demet Özdemir; üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayınca bakkal dükkanı sahibi olan babasına yardım eden deli dolu, hayalperest Sanem karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu Can Yaman ise dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Can karakterini canlandırıyor.

Dizide; reklam ajansında işe başlamak zorunda kalan Sanem ve reklam ajansı sahibi olan babasının koltuğuna geçen Can'ın arasındaki engellerle dolu tutkulu aşk ele alınıyor.

Gold Yapım imzalı “Erkenci Kuş”, çok yakında Star’da izleyiciyle buluşacak...

ERKENCİ KUŞ TANITIM

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