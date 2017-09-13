Erman Kunter: Ligde ve Avrupa Kupası'nda ilk hedefimiz final oynamak

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, sarı-kırmızılı kulübün tüm branşlarda zirveyi hedeflediğini belirterek, ULEB Avrupa Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final oynamayı amaçladıklarını söyledi.



Deneyimli başantrenör yaptığı açıklamada, yeniden yapılanmaya giden sarı-kırmızılı ekip ve Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda elenen A Milli Basketbol Takımı'nın performansını değerlendirdi.



Yeniden yapılanmaya giden Galatasaray Odeabank'ın hedeflerini anlatan Kunter, "Galatasaray'ın hedefleri, her yerde en yukarısı. Ligde ve Avrupa Kupası'nda ilk hedefimiz final oynamak. Oralara gelmek elbette zor. Karşımızda çok güçlü ve iyi takımlar ile çok ciddi bütçeler var." diye konuştu.



Sezon hazırlıklarına İtalya'nın Bormio kasabasında yaptıkları fiziksel çalışmayla başladıklarını belirten Erman Kunter, şunları kaydetti:



"Fiziksel olarak belli bir yol aldık. Artık yavaş yavaş ilerliyoruz. Ufak tefek sakatlık problemleri oldu. Hazırlık döneminin ilk başında ağır idman yapacağız ama ufak tefek sakatlıklarda oyuncuyu riske etmeme kararı almıştık. Hazırlık döneminde yaşanan sakatlıkların çok tehlikeli olduğunu ve oyuncunun bütün sezon performansını etkilediğini düşünüyorum. Fizik olarak hazırız. Fransa'da katılacağımız özel turnuvada bütün kartlarımızı açarak, takımın eksiğini göreceğiz. Bormio'da fiziksel çalışma yaptık. Son 2-3 gündür teknik, set ağırlıklı taktik çalışmalara başladık. Fransa kampında yaptığımız taktik çalışmaların sonucunu göreceğiz."



Kunter, kurulan takımın herhangi bir eksiğinin bulunmadığını dile getirerek, "Takımdan gayet memnunum. Herhangi bir eksiğimiz yok. Ufak tefek sakatlıklardan dolayı bazı şeyleri tam olarak göremedik ama çok büyük eksik olduğunu düşünmüyorum. Biraz zaman lazım. Yeni transfer ettiğimiz 8 oyuncu, ilk kez bir arada oynayacak. Ne aynı üniversitede ne de aynı takımda birlikte oynamışlar. Bu, kadrolarının çekirdeğini koruyan diğer takımlara göre bizim için handikap ama oynayacağımız 7 hazırlık karşılaşmasının ardından hazır olmamız lazım." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar ve camiadan destek beklediğini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Desteğe ihtiyacımız var. Yeni takımlar, biraz kırılgan olur. Eski takımlar daha kolay toparlar. Gayemiz, oyuncuları bir arada tutmak. Arkamızdaki destekten eminiz. Herkesi tatmin edecek bir basketbol oynayacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



"A MİLLİ TAKIM'IN AVRUPA ŞAMPİYONASI PERFORMANSI"

Ay-yıldızlı ekibin son 16 turunda elendiği Avrupa Şampiyonası'nı değerlendiren Erman Kunter, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın performansına vurgu yaptı.



Yeni kurulan milli takımı değerlendirmek için gelecek turnuvayı beklemek gerektiğini anlatan sarı-kırmızılı takımın başantrenörü, şöyle devam etti:



"Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaller oynanıyor. Gönül isterdi ki bizim milli takımımız da çeyrek finale yükselsin. Yeni kurulmuş bir takımız. Bizim milli takımı analiz edebilmek için bir turnuvada daha görmemiz gerekiyor. Bundan sonraki turnuvada alacağımız netice, bizim için daha iyi bir gösterge olur. Bu Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8'e giremedik. Bundan sonrakinde de giremezsek durumumuz iyi değil demektir."



Erman Kunter, üst seviye oynayan basketbolcu sayısının artırılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Cedi Osman ve Furkan Korkmaz gibi bazı performanslar sevindirici ama yeterli değil. Üst düzeyde milli takım veya kulüpler bazında oynayabilecek sporcu sayımızı artırmamız gerekiyor. Eksiğimiz orada. Kadromuz, kabul etmemiz lazım ki diğer takımlara göre zayıf. Sabırla devam etmek lazım ama oyuncu sayımızı artırmamız gerekiyor. Cedi ve Furkan'ın çok iyi performansı yetmiyor. İlk 4 hedefliyorsak, bu seviyede en az 6-7 oyuncumuzun olması gerekiyor. Şu an için kadromuzun o seviyede olduğunu düşünmüyorum."



İspanya Milli Takımı'nı şampiyonanın favorisi olarak gören Erman Kunter, "İspanyolların Hırvatistan maçıyla başlayan bir performans düşüklüğü var. Çok potansiyelli bir takım. İspanyollar, en büyük favori görünüyor. Fransa tam kadro gelseydi, onlar da favori olabilirdi. İtalya ve Yunanistan gibi sürpriz takımlar var. Yunanistan'ın kadrosunda 6-7 THY Avrupa Ligi seviyesinde oyuncusu var. Yabana atılacak bir takım değil. Sırbistan da tek maçları çok iyi oynar. Zor bir turnuva. Bir finalist olarak İspanya'yı görüyorum ama diğer finalisti tahmin etmek çok zor." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Odeabank

Erman Kunter