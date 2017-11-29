Erman Toroğlu eşi Şükran Toroğlu'ndan boşandı, Erman Toroğlu boşandı

FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile önceki hafta görülen tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Bir ay sonra 70 yaşına girecek olan Toroğlu’nun boşandığı eşinden iki çocuğu bulunuyor.

Hürriyet'in haberine göre, Erman Toroğlu geçtiğimiz hafta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle Erman Toroğlu eşinden boşandı.

Gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmak istediğini dilekçesinde anlatan Toroğlu, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirtti. Davayı açtığı gün boşanan Erman Toroğlu, kimseye görünmemek için akşam üzeri eşiyle adliyeye geldi. Duruşmada avukatlarıyla birlikte katılan Toroğlu çifti boşanmak istediğini ve boşanma konusunda anlaştıklarını mahkeme hakimine bildirdi. Boşanmadan önce mahkemeye bir protokol sunan Şükran Toroğlu, boşanmak istediğini ve boşanma konusunda anlaştıklarını söyledi. Erman Toroğlu da anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Tarafların talepleri doğrultusunda kararını açıklayan mahkeme, Toroğlu çiftinin boşanmalarına karar verdi. Boşanma protokolü kapsamında Erman Toroğlu’nun Şükran Toroğlu’na bazı taşınmazlar verdiği ve tazminat ödediği öğrenildi.

ERMAN TOROĞLU, 'EVLİYİM AMA TEK EŞLİ DEĞİLİM' DEMİŞTİ

Futbol yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, 2011'de bir televizyon söyleşisinde evli olduğunu ama tek eşli yaşamadığını itiraf etmişti. Mesut Yar’ın programına konuk olan Toroğlu, “Hareminiz var mı?” sorusuna “Evliyim ama tek eşli değilim. Eşim de bunu biliyor ama zaten aramız limoni... Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ben bakıyorum da etrafa herkes oynuyor. Kadınlar daha fazla oynuyorlar” diye yanıt verdi. Toroğlu geçen yaz sarışın bir genç kızla barda eğlenirken görüntülenmiş ama “Tanınan bir adam olduğum için her ortamda yanıma bir sürü insan geliyor. Yanlış anlam çıkarılmasın” yorumunu yapmıştı.

erman toroğlu

Şükran Toroğlu