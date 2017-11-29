Erman Toroğlu eşi Şükran Toroğlu'ndan boşandı, Erman Toroğlu boşandı

FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile önceki hafta görülen tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Bir ay sonra 70 yaşına girecek olan Toroğlu’nun boşandığı eşinden iki çocuğu bulunuyor.
Hürriyet'in haberine göre, Erman Toroğlu geçtiğimiz hafta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle Erman Toroğlu eşinden boşandı.
Gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmak istediğini dilekçesinde anlatan Toroğlu, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirtti. Davayı açtığı gün boşanan Erman Toroğlu, kimseye görünmemek için akşam üzeri eşiyle adliyeye geldi. Duruşmada avukatlarıyla birlikte katılan Toroğlu çifti boşanmak istediğini ve boşanma konusunda anlaştıklarını mahkeme hakimine bildirdi. Boşanmadan önce mahkemeye bir protokol sunan Şükran Toroğlu, boşanmak istediğini ve boşanma konusunda anlaştıklarını söyledi. Erman Toroğlu da anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Tarafların talepleri doğrultusunda kararını açıklayan mahkeme, Toroğlu çiftinin boşanmalarına karar verdi. Boşanma protokolü kapsamında Erman Toroğlu’nun Şükran Toroğlu’na bazı taşınmazlar verdiği ve tazminat ödediği öğrenildi.
ERMAN TOROĞLU, 'EVLİYİM AMA TEK EŞLİ DEĞİLİM' DEMİŞTİ
Futbol yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, 2011'de bir televizyon söyleşisinde evli olduğunu ama tek eşli yaşamadığını itiraf etmişti. Mesut Yar’ın programına konuk olan Toroğlu, “Hareminiz var mı?” sorusuna “Evliyim ama tek eşli değilim. Eşim de bunu biliyor ama zaten aramız limoni... Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ben bakıyorum da etrafa herkes oynuyor. Kadınlar daha fazla oynuyorlar” diye yanıt verdi. Toroğlu geçen yaz sarışın bir genç kızla barda eğlenirken görüntülenmiş ama “Tanınan bir adam olduğum için her ortamda yanıma bir sürü insan geliyor. Yanlış anlam çıkarılmasın” yorumunu yapmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.