Erman Toroğlu'ndan Mete Kalkavan'a eleştiri

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Enteresandır Caner takriben üç aydır nefes terapisi dersi alıyor. Yani sinirlendiğin zaman kontrolü kaybettiğin zaman daha dikkatli hareket etmek için. 3 aydır almış hala faydalanamamışsa ya hocası beceriksiz ya da Caner'in daha en az iki sene bu terapiyi alması gerek.