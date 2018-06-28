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"4. HAKEM UYGULAMASI TÜRKİYE'DEN ÇIKTI"

Bu iş çok başarılı olunca, Avrupa ülkeleri de uygulamaya başladı. 4. hakem uygulaması Türkiye'den çıktı. Biz kendimizi bazı şeylerde küçük görüyoruz. Avrupalı'nın iki gözü, bir burnu varsa benim de var. Kendimi iyi hazırlarsam ben de onun kadar düşünebilirim. Kabiletiyetim de varsa onu geçerim.