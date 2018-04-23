Times: Kıbrıs'a para akıtan Rusların adada siyasi partileri de var

Times: Kıbrıs'a para akıtan Rusların adada siyasi partileri de var

IŞİD: Irak'taki tüm seçim merkezleri hedef

IŞİD: Irak'taki tüm seçim merkezleri hedef

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan görevinden istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan görevinden istifa etti