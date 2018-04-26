Ermenistan'da koalisyon partisi hükümetten çekildi, muhalifler sokaklara geri döndü

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Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın istifasının ardından muhalefet ile hükümet arasındaki görüşmelerin de çökmesiyle onbinlerce muhalif yeniden sokaklara döndü. Koalisyon hükümetini oluşturan partilerden milliyetçi Taşnak-ı Sütyun da hükümetten çekildiğini açıkladı.

Başkent Erivan'daki yeni gösteriler, muhalif lider Nikol Paşinyan ve Sarkisyan'ın yerine geçen Başbakan Vekili Karen Karapetyan arasındaki müzakerelerin çökmesinin ardından başladı.

Göstericiler "Başbakan Nikol" sloganları attı. Göstericilere ülkenin en büyük ikinci partisi Müreffeh Ermenistan Partisi'nin üyeleri de destek verdi.

Başkentte ek güvenlik önlemleri alınırken, hükümet binaları ve iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin kullandığı binalar kordon altına alındı.

Ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkenin "ciddi bir sınavdan geçtiği" uyarısında bulundu ve krizi çözmek için siyasi partilerle görüşmeler yapacağını belirtti.

Bu arada, koalisyon hükümetinden çekildiğini açıklayan Taşnak-ı Sütyun Partisi erken seçimden yana olduklarını bildirdi.

Parti geçen yılki seçimlerde yüzde 6,57 oy almış ve 105 sandalyeli parlamentoda yedi milletvekilliği kazanmıştı. Parti, hükümetten çekildiklerini duyurduğu açıklamada siyasi krizin çözümü için yeni bir seçim yapılması gerektiğini vurguladı.

Müzakereler neden çöktü?

Toplantı formatı üzerindeki anlaşmazlık yüzünden Başbakan Vekili Karen Karapetyan'ın görüşmeyi iptal etmesinden sonra muhalif lider Nikol Paşinyan halkı sokaklara çıkmaya çağırdı.

Paşinyan gösteriler sırasında kısa bir süreliğine gözaltına alınmıştı.

- AFP Muhali lider Nikol Paşinyan Ermenistan'da bir "kadife devrimin" yaşandığını söylemişti.

Serj Sarkisyan geçen Pazartesi günü sokak gösterilerinin kendisine karşı yapıldığını kabul edip, göstericilerin istifa talebini yerine getirdiğinde sokaklarda sevinç gösterileri yapılmıştı.

Sarkisyan'ın yerine vekaleten, Cumhurbaşkanlığı döneminde Başbakanlığını yapan Karapetyan getirilmişti.

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Sarkisyan'a karşı neden güçlü bir muhalefet var?

Sarkisyan daha önce başbakanlık görevini "arzulamadığını" söylemiş, ancak daha sonra parlamento tarafından bu göreve seçilmişti.

- EPA Sarkisyan, Rusya'yla yakın bağları nedeniyle eleştiriliyordu.

Sarkisyan iki kez üst üste Ermenistan Cumhurbaşkanlığı yapmış ve 2008 ve 2013'te kazandığı seçimlere şiddet olayları gölge düşürmüştü.

2015'te Ermenistan'da başkanlık sisteminden, parlamenter sisteme geçiş için bir referandum yapıldı ve yetkiler büyük ölçüde cumhurbaşkanlığı makamından alınıp, başbakanlığa devredildi.

Referandumda da usülsüzlük ve oy çalma iddiaları vardı.

Sarkisyan karşıtları tarafından, Rusya'ya fazla bağımlı olma, Azerbaycan ve Türkiye'yle süren gerilimlere yeterli tepki göstermeme ve genel olarak ülkedeki yoksulluk nedeniyle eleştiriliyordu.

Destekçileri ise Sarkisyan'ın ülkenin ihtiyaç duyduğu güvenliği sağladığını savunuyor.

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