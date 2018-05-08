Ermenistan'da muhalif lider başbakan seçildi!

Ermenistan'da hükümet karşıtı sokak protestolarının lideri olan Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylama sonrasında başbakan seçildi.

Eski Başbakan Sarkisyan, günlerce süren sokak protestolarının ardından görevinden istifa etmişti.

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