Ermenistan'da muhalif lider Nikol Paşinyan gözaltına alındı

Ermenistan'da hükümet karşıtı gösterilerin sona ermesini görüşmek muhalif lider Nikol Paşinyan'la bir araya gelen Başbakan Serj Sarkisyan, muhalefeti 'şantaj yapmakla' suçlayıp toplantıyı terk etti. Program sonunda Paşinyan gözaltına alındı.
Sarkisyan ile Paşinyan'ın televizyon ekranlarından da gösterilen görüşmesi yalnızca 3 dakika sürdü. Sarkisyan ile Paşinyan'ın görüşmesi sırasında muhalifler de sokaklardaydı. Gösteriye polis müdahale etti.
Erivan'daki bir otelde gerçekleşen görüşmede, Başbakan Sarkisyan rakibinin 'müzakere çağrılarına olumlu yanıt vermesinden duyduğu memnuniyeti' dile getirirken Paşinyan ise müdahale edip "Sanırım bir yanlış anlama var" dedi.
Paşinyan, "Buraya istifanızın ve iktidarın barışçıl ve yumuşak bir şekilde geçişinin sağlanması için koşulları görüşmeye geldim" yanıtını verdi.
Sarkisyan da "Bu bir diyalog değil, bu şantajdır" diyerek programı terk etti.
Görüşme sonrası toplanan destekçilerine seslenen Paşinyan göstericilere bir haftadır süren protestolarına devam etmeleri çağrısında bulundu.
Polis Erivan'daki gösterileri dağıtmak için müdahale ederken Paşinyan da gözaltına alındı.
Muhalif lider Paşinyan, anayasa değişikliğiyle iki dönemlik cumhurbaşkanlığı süresi sona erince geçen hafta parlamentoda başbakanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor.
Paşinyan, başbakanlık makamının yetkilerini artıran anayasa değişikliğinin Sarkisyan'ın iktidarda kalması için getirildiğini savunuyor.
Paşinyan, başkent Erivan'da Cumartesi günü düzenlenen mitingde toplanan binlerce destekçisine Sarkisyan'ın 'Ermenistan'daki yeni gerçeği' anlamadığını söyledi.
Paşinyan'ın yetki transferini Sarkisyan'la görüşmeye hazır olduğunu söylemesi üzerine ülkenin yeni cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise iki tarafın bir araya gelmesi ve diyalog başlatılması önerisinde bulunmuştu.
BBC muhabiri Rayhan Demytrie, birçok Ermeni'nin ülkelerinde değişim beklediklerini ama liderlerinin aynı kalmasıyla bu fırsatın kaçırıldığını düşündüklerini söylüyor.
Paşinyan, Ermenistan'da günler süren muhalif gösterileri, 1989'da Çekoslavakya'da komünist iktidarı deviren 'Kadife Devrim'e atıfta bulunup kendisinin de 'kadife devrim'e önderlik ettiğini söylemişti.
Sarkisyan'a karşı 2008'de düzenlenen gösterilerdeki rolü nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Paşinyan, destekçilerine 'tüm devlet sisteminin işleyişine engel olun' çağrısında bulunmuş, "Çünkü iktidar halka geçmeli" demişti.
Serj Sarkisyan, iki döneminin sonuna geldiği cumhurbaşkanlığından sonra başbakan olma niyetinin olmadığını ifade etmiş ama Salı günü parlamentoda başbakan seçildi.
Sarkisyan'ın cumhurbaşkanı seçildiği 2008'de göstericiler 'oylamada yolsuzluk yapıldığı' iddiasıyla sokaklara dökülmüştü.
Polisin müdahalesinde en az sekiz gösterici hayatını kaybetmişti.
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