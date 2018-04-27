Ermenistan'da sular durulmuyor! Kremlin'den açıklama geldi...

Ermenistan geçici Başbakanı Karen Karapetyan’ın muhalif hareketin lideri milletvekili Nikol Paşinyan’ın görüşme talebini reddettiği bildirildi.

Karapetyan’ın Sözcüsü Aram Araratyan, Paşinyan’ın görüşme teklifinin bir önceki tekliften farklı olmadığını belirterek “Karapetyan’ın cevabı bir önceki gibi. Tek tarafın gündemini belirlediği, diğer tarafın gündemini sunamadığı müzakereler kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Müzakerelerin çözüm getirme olasılığı taşımadığını ifade eden Araratyan, Paşinyan’ın Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın parlamento içi ve dışındaki siyasi temsilcilerin katılımıyla müzakere teklifini kabul etmesini istedi.

Paşinyan ise, "Gerçekten özgür, gerçekten şeffaf ve gerçekten demokratik bir seçim istiyoruz. Aksi takdirde bu seçimin bir anlamı olmayacak. Tüm Ermenistan vatandaşlarını 1 Mayıs sabahı erken saatlerden itibaren sokaklara çağırıyoruz. Parlamento çevresi dahil tüm sokakları ve meydanları dolduralım" ifadelerini kullandı.

Ermenistan parlamentosunun 1 Mayıs'ta yeni başbakanı seçmesi bekleniyor.

PAŞİNYAN'IN İSTEKLERİ

Serj Sarkisyan’ın 23 Nisan’da istifasından iki gün sonra muhalif hareketin lideri Paşinyan ile geçici Başbakan Karapetyan’ın görüşeceği belirtilmişti.

Görüşme öncesinde müzakerelerin gazetecilerin önünde yapılması şartını getiren Paşinyan, diğer şartlarını şu şekilde aktarmıştı:

“Sarkisyan istifa etti. Kadife Devriminin ilk büyük zaferini kutlamak istiyorum. Fakat gündemimizde başka konular da var. Parlamento halkın gösterdiği adayı başbakan seçecek. Sonra başbakan geçici hükümeti kuracak. Ardından Ermenistan’da mümkün olduğu kadar kısa sürede erken parlamento seçimleri yapılacak”

Ermenistan Parlamentosunda Serj Sarkisyan’ın başbakan olarak seçilmesinin ardından muhalefet iki defa cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan’ı ülkeyi kötü yönettiği ve ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle suçlamış, protesto gösterilerine başlamıştı.

Protestoların artması üzerine Sarkisyan başbakanlıktan istifa ettiğini açıklamış, muhalif hareketin lideri Paşinyan’ın haklı olduğunu söylemişti.

Ermenistan’da daha önce yapılan anayasa değişikliği ile başbakanın yetkileri artırılmıştı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Ermenistan'ın en yakın müttefiklerinden biri olan Rusya'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ermenistan'daki krizin olabilecek en kısa sürede ve tüm partilerin konsensusuyla bitmesinin beklendiği belirtildi.

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