Ermenistan'ın tek başbakan adayı Paşinyan: Parlamento beni seçmezse siyasi bir tsunami çıkar

Ermenistan Parlamentosu'nda başbakanlık seçimine saatler kalmışken, tek aday olan muhalif lider Nikol Paşinyan, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'yi oylamanın önünü tıkamakla suçladı. Salı günü oylama öncesi kürsüye çıkan Paşinyan, parlamento üyelerine başbakan olmaması halinde ülkenin "siyasi bir tsunami"yle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.
Paşinyan, Facebook hesabından bir paylaştığı videoda iktidar partisinin seçimlerin önünü tıkayacağını söyleyerek, destekçilerine sokağa çıkmaları çağrısı yapmıştı. Başkent Yerevan'da binlerce kişi sokağa çıkarak trafiği engelledi.
Paşinyan, Başbakan Serj Sarkisyan'ın istifasına kadar giden kitlesel protestoların lideriydi.
İktidardaki Cumhuriyetçi Parti gerginliği yumuşatmak amacıyla aday göstermediği için tek aday muhalif lider Paşinyan.
Ancak Paşinyan'ın koltuğu devralması için parlamentoda çoğunluğu sağlaması gerekiyor.
Ülkedeki tüm iktidar aygıtlarıysa, 1999 yılından beri siyasete yön veren Cumhuriyetçi Parti'nin elinde.
Parlamento'da 47 muhalif Paşinyan'a oy vereceğini açıkladı bile ancak muhalif liderin kazanması için Cumhuriyetçilerin desteği şart.
Fransız haber ajansı AFP, geçtiğimiz günlerde taraflar arasındaki müzakereler sonucu, Cumhuriyetçiler'in Paşinyan'a destek vereceği yönünde anlaştığını aktarmıştı.
Ancak Salı günü Paşinyan bir video yayınlayarak Cumhuriyetçilerin başbakanlığına köstek olmaya çalışmakla suçladı.
"Sarkisyan'ın başkanlığında gece yarısı yapılan bir toplantıda Cumhuriyetçiler, başbakanlık seçimlerini engellemeye karar verdi" ifadelerini kullanan Paşinyan, protestoculara yeniden sokağa çıkmaları çağrısında bulundu.
Ermenistan'da 2015'te yapılan referandumla Başkanlık Sistemi'nden Parlamenter Sistem'e geçildi.
Bu referandumun ardından yürütme yetkileri de cumhurbaşkanından başbakana verildi.
Sarkisyan'a, 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapmasının ardından bir daha seçilemeyecek olmasından dolayı yürütme yetkisini başbakana aktaran bir sisteme geçiş yapmak istediği eleştirileri yöneltilirken, Sarkisyan eleştirileri reddetti ve "Başbakan olmayacağım" dedi.
Ermenistan Parlamentosu, buna rağmen Sarkisyan'ı başbakan seçince ülke çapında protestolar başladı.
Gösterilerin ön sıralarındaki Paşinyan ile birlikte iki muhalif lider ve yüzlerce protestocu gözaltına alındı.
Sarkisyan 23 Nisan'da istifasını duyurdu. "Kadife Devrim kazandı" diyen Paşinyan ise yönetime talip oldu.
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