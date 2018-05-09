Başbakan olduktan sonra ilk ziyaretini Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ’a yapan Paşinyan, burada basın toplantısı düzenledi.

AA'nın aktardığına göre, toplantıda gazetecilerin Türkiye ile Ermenistan ilişkilerine yönelik sorusunu cevaplayan Paşinyan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’dan çıkmasına yönelik Türkiye’nin koşulunun mantıksız olduğunu öne sürdü.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİ KURMAYA HAZIRIZ"

Herhangi bir ülke ile ilişki kurarken üçüncü bir ülke için şartlar getirilemeyeceğini savunan Paşinyan, "Biz pozisyonumuzu korumaya devam ederiz ve herhangi bir şart olmadan (Türkiye ile) ilişki kurmaya hazırız. Aynı zamanda, Ermeni soykırımının uluslararası tanınmasında kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

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