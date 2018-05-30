HT Egeli'de yer alan habere göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yarın Bergama’da sahur vakti düzenlenecek temel atma töreninde İzmirliler ile, akşam da iftar sofrasında Alaşehir’de Manisalılarla buluşacak. Eroğlu, İzmir ve Manisa’da toplam 226 milyon 890 bin liralık DSİ projesinin temelini atacak.

TEMELİNİ ATACAK

Yarın sabah 02.00’de Bergamalılarla sahur yapacak olan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’nun start vereceği İzmir Projeleri arasında 7 baraj, 1 sulama tesisi, 2 dere ıslahı bir su temin projesi yer alıyor. Eroğlu Bergama’da ayrıca Efes Antik Kanal Projesi ile Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi Projesi’nin de 1. Kısım inşaatlarının da temelini atacak. Eroğlu’nun İzmir’de temelini atacağı 12 tesisin toplam maliyeti 2018 rakamlarıyla 180 milyon lirayı buluyor. Sahuru Bergama’da yapacak olan Eroğlu, iftar programında ise Alaşehirlilerle buluşacak. Eroğlu iftarda 3 baraj, 1 sulama tesisi, 1 Rekreasyon göleti, 2 de taşkın koruma projesinin startını verecek. Eroğlu’nun temelini atacağı yatırımların toplam maliyeti ise 46 bin 803 milyon lira.

İzmir projeleri

Musacalı Barajı, Kırcalar Barajı, Ovacık Barajı, Akalan Barajı, Bozalan Barajı, Dereli Barajı, Ansızca Barajı, Beydağ İlave Su Temini, Killik Deresi Islahı, Sapanlar Dere ve 1 nolu dere taşkın koruma projesi, Fetrek Çayı Islahı 1. Kısım

Manisa projeleri

Spil Dağı Rekreasyon Göleti, Kobaklar Barajı, Horzum Alayaka Barajı ve Sulaması, Kuzuköy Barajı, Kenger Mahallesi Kengerdere ve iğdeli dere ve 1 nolu dere ıslahır, Osmancık Köyü Sarnıç Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı

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