Erol Aksoy şimdi de müflis işadamı

Yargıtay’ın 2016 yılı Ekim ayında “nitelikli zimmet” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasını oybirliğiyle onadığı Erol Aksoy hakkında, bankanın batırılmasında mali sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle 2004 yılında TMSF tarafından açılan şahsi iflas davası, 25 Ocak 2018’de sonuçlandı.

İstanbul 2. Ticaret Mahkemesi, halen firarda olan Aksoy’un şahsi iflasına karar verdi. Böylece Erol Aksoy, nitelikli zimmet suçundan aldığı mahkûmiyetinin yanı sıra, polis tarafından aranan müflis bir işadamı oldu. TMSF’ye devredilen İktisat Bankası’nın eski sahibi olan Erol Aksoy ile bazı banka yöneticileri, bankanın içini boşalttıkları gerekçesiyle “nitelikli zimmet” suçundan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8’er yıl 4’er ay hapis ve para cezasına çarptırılmışlardı. Yargıtay kararı onamıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Aksoy, o tarihten bu yana polis tarafından aranıyor.