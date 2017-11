Erol Alkan skandalında son perde!

Habertürk kurmayları federasyonun, menajerler ve işbirlikçilerinin Milli Takım’daki oyuncu seçimlerine olan etkisini kısa sürede ortaya çıkarması gerektiğini vurguladı. Bu düzenin değişmesi için gerekli kurumların artık düğmeye basmasının zorunluluğuna da dikkat çekildi... HTS Meclisi’nde ayrıca Galatasaray ve Milli Takım ile büyük başarılara imza atan Fatih Terim’in son olaylardan sonra gözden düştüğü belirtildi. Performansını yukarı taşıyan Şenol Güneş’in ise şu an itibarı ile bir adım önde olduğu yorumları yapıldı.

SELÇUK TEPELİ: BİR MİLLİ TAKIM DAHA NE KADAR AŞAĞILANABİLİR?

Atilla Türker bir skandalı ortaya çıkardı, şimdi ilgilileri nasıl örtsek, kıvırsak diye düşünüp duruyor. Her gün yeni bir vodvil sergileniyor. Türk futbolunun, onun vitrini A Milli Takım’ımızın, sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu’nun, onları kuşatan tüm meselelerin en pespaye örneklerinden biri apaçık ortada oysa. Buradan hareketle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: İşte buyurun; siyasetçiden sponsora, gazeteciden vatandaşa futbolla ilgili ilgisiz herkes görsün ki içinde bulunduğumuz korkunç başarısızlık çukurunda bile kimsenin ülke haysiyetini, 80 milyon insanın gurur ve temsilini, “milli”liği, işini iyi yapmayı, tepkileri umursadığı yok. Değil Milli Takım hocası bir tek yetkilinin bile gidip çıplak gözle izlemediği, bütün uzman değerlendirmelerine göre 24 yaşına kadar kariyerinde vasata bile ulaşamadığının altı çizilen bir futbolcu, menajerlerin komisyon oyunlarıyla pazarlanmak üzere kadroya çağırılıyor. Skandalı teyit edercesine, çağırılan futbolcu da Atilla Türker’in gazetemizde 5 gündür sürdürdüğü haberler sonrası 1 saniye oynatılmadan gönderiliyor. Bir Milli Takım daha ne kadar aşağılanabilir, bilmiyorum. Menajerlik kurumunun bugünkü mafyoz, üçkâğıtçı görüntüsünün değiştirilmesi için bu alanda yasal düzenlemeler gerekiyor. Kulüplerin menajerlere bağımlı olduğu, hatta kulüp yöneticileri, menajerler ve futbolcular arasında bir organize suç ilişkisi olduğu izlenimi veren transfer düzeninin de değişmesi şart. Çünkü bu haliyle futbolda yetenekli ve kişilikli gençler yetişmesi, bayrağımızın uluslararası müsabakalarda gururla dalgalanması hayal bile değil. Ama şimdi bir ümit var, zira Türk basını Habertürk Gazetesi’nin ısrarla takip ettiği bu habere de A’dan Z’ye sahip çıktı. İyiye, doğruya doğru müthiş bir baskı oluştu.

"TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ TERİM"

Şenol Güneş, şu an Türkiye’nin en iyi teknik direktörü. Parlattığı, yetiştirdiği yerli-yabancı oyuncular Türk futbolunu zenginleştiriyor, Avrupa’ya renk katıyor. Ancak uluslararası seviyede takımını çıkardığı finalleri de kazanarak, yani kupa kaldırarak elde ettiği başarılarla her türlü eleştiriye rağmen Fatih Terim hâlâ tüm zamanların en iyisi.

"KATAR DEDİKODUSU ÖNEMLİ"

Galatasaray için de Başakşehir için de olumsuz sonuç, yolun sonu olmayacak; hatta o kadar önemli bile olmayabilir. Olumlu sonuç ise her iki takımda da duble olumlu etki yaratacak. Zira bu maçta Abdullah Avcı, Başakşehir kariyeri sonrasına büyük bir yatırımın en sağlam adımını atabilir; Tudor rüşdünü ispat ederek kendine bir kariyer inşa etmeye başlayabilir. Hakemler işini iyi yaparsa müthiş bir maç izleyebiliriz. Ancak Başakşehir’in Katar’lılara satılacağı dedikodusu, kafalarının çoğu kez maça değil başka şeylere konsantre olduğunu düşündüğüm hakemler için beni kuşkuya düşürüyor. Böyle olmasa, G.Saray’ın en zor maçı demezdim. Ama Sarı-Kırmızılılar’ın bu ayarda karşılaşmalara hazır olduğunu da söyleyemem. Kadro ve taktik arayışlar sürüyor. Başakşehir çok daha tamamlanmış bir takım.

HALİL ÖZER: TFF, ÖLÜ TAKLİDİ YAPMASIN

Öncelikle Atilla Türker’e kocaman tebrikler. Bir haber nasıl yapılır, gazetecilikte fikri takip nasıl olur, bir meslek dersi olarak en iyi şekilde gösterdi. Erol Alkan olayı tam bir skandaldır. Milli Takım kadrosu bu kadar ucuz bir yer değildir. Şaibeli, şüpheli menajer kimliğini taşıyanların hedef yeri olamaz. Bu halının altına süpürülecek bir olay değildir. TFF her zaman olduğu gibi ölü taklidi yapmamalıdır ve bu olayın hesabını sormalıdır. En son bir prim krizini çözemedi, ülkemize bedeli de çok ağır oldu. Ama bu olayın üzerine gidilip, gerekenlerin yapılması her şey için yeni başlangıç olabilir.

"15 YIL ÖNCE TERİM BUGÜN İSE GÜNEŞ"

Zamanında Fatih Terim, bu ülkenin bir numaralı hocasıydı. Şimdi ise tartışmasız Şenol Hoca... Fatih Hoca biraz geçmişte kaldı. Bir zamanlar kendini en iyi geliştiren ve sürekli öğrenen bir hocaydı. Ancak sonra sanki bir düğmeye basarak durdu. “Ben oldum, en iyisi benim” dedi. Ve dolayısıyla neredeyse her gün gelişen futbol çağına ayak uyduramadı. Futbolcu nesillerinin değiştiğinin farkına varamadı. Dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşadı toparlayamadı. Ama Şenol Hoca hala sürekli gelişim içinde. Belki birçok kişiye sevimsiz gelebilir. Ancak gittiği her takımda teknik direktörlük gücünü yansıtıyor. Günümüz futboluna ayak uyduruyor ve elindeki futbolcuları da bu doğrultuda geliştiriyor. Kısacası 25 yıl önce Mustafa Denizli, 15 yıl önce Terim bir numaraydı. Bugün artık Şenol Güneş.

"BAŞAKŞEHİR TECRÜBE FARKINI DA KAPADI"

Galatasaray bu maçta sorun yaşayacaktır. Maçın hiçbir dakikası kolay olmayacaktır. Başakşehir’in kadro yapısı, Galatasaray’ın orta sahasını bozacak kapasiteye sahip. Eskiden tecrübe farkı olurdu ama bugün Başakşehir rakipleri ile arasındaki bu farkı da kapadı. Maç tamamen ortada ama Başakşehir bir adım önde.

MERİÇ MÜLDÜR: BUNUN HESABI KİM OLURSA OLSUN SORULMALI

Konuyu eşeledikçe pis kokular artıyor. Menajerlere ödenen uçuk rakamlar, kulüplerin yıllardır kanayan yarası. Ama bu noktada alan razı satan razı. Sonuçta kimse kimsenin cebinden zorla parayı almıyor. İş Milli Takım boyutuna taşındıysa farklı. Bunun hesabı, adı sanı kim olursa olsun sorulur, sorulmalı. Ucu nerelere, kimlere dayanırsa dayansın. Federasyon da acil olarak adamakıllı bir açıklama yapmalı. Bu oyuncuyu yapılan Milli Takım davetin arkasında kimler var, Lucescu doğruyu mu söylüyor, birilerini mi kollamaya çalışıyor, net ortaya çıksın. Eğer iddialar doğruysa Milli Takım antrenörleri de dahil federasyon bünyesinde bu olaya aracılık eden kim varsa sözleşmesi acilen feshedilmeli. Adı geçen menajerlerin de üçkâğıdı söz konusuysa bundan böyle onların da ülke içindeki faaliyetlerine izin verilmemeli.

"ŞU DÖNEM İÇİN AÇIK ARA GÜNEŞ"

İlle de birilerini 1 numara ilan etmemize gerek yok. Her ikisi de çok değerli isimler. Zamanında Şenol Güneş’in de kıymetini bilmedik. Bugün övgü yağdıranlar geçmişte saçına, sakalına takmış, kılık kıyafeti ile alay ediyordu. Şu dönem için elbette Şenol Hoca açık ara önde koşuyor da bir Terim gerçeği de var. Unutulmasın ki bu ülkeye getirilen bir tane UEFA Kupası var, onu getiren de Terim. Son olayda hatalı davrandı ama bu onun hocalık hanesine bir eksik yazmaz, başarılarını unutturmaz.

"FAVORİ BAŞAKŞEHİR"

Öncelikle harika bir maç bekliyorum. Şimdi Galatasaraylılar bana kızacaktır da açık açık söyleyeyim; kazanmalarını istemem doğrusu. Puan farkı açılmasın ki ligin ikinci yarısı daha renkli geçsin, arka sıralardaki takımlar da yarışa ortak olma şansı yakalasın. Maçın favorisi de zaten Başakşehir. Galatasaray kaybederse zorluk derecesi yüksek maçlardan birinde daha sınıfta kalmış olur ki bu durum Tudor için de takım için de geleceğe yönelik soru işaretlerini artırır. Tudor yine oyun anlayışında, kadroda farklılıklar yaratıp kazanırsa da hocayı bir türlü sindiremeyen bizim basına kapak olur.

ATİLLA TÜRKER: BU REZİLLİĞE İMZA ATANLAR UTANSIN

Bu soruya benim cevap vermem ne derece doğru olur bilmiyorum ama yine de bazı hususlara değinmek istiyorum. Ortada berbat bir vaka var. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. A Milli Takımı’mıza nasıl ve kimler tarafından futbolcu alındığını hep beraber gördük. Rezilliği kare kare izledik. Mızrak çuvala sığmadı. Kıvırmak isteyenler bile kıvıramadı. Çünkü kıvrılacak tarafı yok. Elbette ki olayın içinde menajerlik atraksiyonu bulunuyor. Ama bunun daha ötesinde ülke futbolunu kimlere emanet ettiğimiz gerçeği de var. Bize bu rezilliği yaşatanlar utansın. Milli Takım’ın, Arnavutluk maçı öncesi ve sonrasında ülkemizdeki tüm kanallar bu olayı masaya yatırdı. Ülkemizin en güvenilir yorumcuları detaylı bir şekilde dile getirdi. Vatandaşlarımız da gerekli duyarlılığı ve tepkiyi en iyi şekilde gösterdi. Gönül isterdi ki bu rezillik yaşanmasaydı, ben de kaleme almasaydım. Ama en azından şu açıdan mutluyum. Futbolumuzdaki bozuk düzen tüm çıplaklığı ile bir kez daha ortaya çıktı. Bazı insanların maskesi düştü. Yarınlar çok daha güzel olacak.

UMUR TALU: EROL'UN DA MORALİ BOZULMASIN

Atilla Türker medyadaki en iyi “spor habercileri”nden. Önce onun hakkını teslim edelim. Erol Alkan meselesi ‘yabancı tartışması’na gömülen futbol idaresi ve kamuoyunun esasen her şeye ne kadar ‘yabancı’ olduğunu gösteriyor! Burada keşfedilmemiş bir genç orada keşfedilmiş! Ama bir çürüme ve çöküş oldu mu, her yerden kokusu çıkar. Erol Alkan’ın da morali bozulmasın, çok çalışsın, milli olur!

"GÜNEŞ SON İKİ SEZONA KADAR HEP İTİLDİ"

Teknik direktör karşılaştırmasını sevmem. İkisinin de özellikleri, başarıları, otoriteleri ve yanlışları vardır. Zaten üç, beş hoca etrafında dönen bir ülkede bir de onları birbirine kırdırmayalım. Ama şunu söyleyebilirim. Terim bu ülkede başarılarının karşılığını her türlü gördü; Güneş ise şu son 2 sezona kadar hep itildi, çünkü aristokrasiye girmemişti. Şimdi o da “devlet adamı.”

"BAŞAKŞEHİR SİSTEMLİ GALATASARAY HEYECANLI"

Galatasaray güçlü takımlardan önce, Östersunds’a takılarak girdi sezona. Fenerbahçe maçını kazanabilir, Trabzon maçını kaybetmeyebilirdi. Başakşehir maçında da her şey olabilir. Başakşehir daha sistemli oynuyor. Galatasaray ise heyecanla oynuyor. Heyecanını yenemezse, rakibini de yenemiyor! Üçlü defans oynarsa, yırtılabilir.

FAİK ÇETİNER: KİM BİLİR DAHA NE OLAYLAR VARDIR

Erol Alkan olayı, çıldırmış transfer borsasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu afişe edilen bir olaydır. Bilmediğimiz birçok Erol Alkan vakası olduğuna inanıyorum. Türkiye’de çirkin bir oyun oynanıyor. Ama bu oyunu menajerler tek başına oynamıyor. İşin içinde başkanlar, yöneticiler ve yakınları menajer olan teknik direktörler var. Onlar olmadan bu operasyonlar gerçekleşmez. Bu işler düzelmez. Sebebi de “Alan razı, satan razı” olmasıdır.

"İKİSİNİN DE TEPKİLERİ BÜYÜK"

Şenol Güneş ve Fatih Terim, Türk futboluna imza atmış iki teknik direktördür. Farklı kişilikleri, farklı uygulamaları vardır. Bir yanda 1996 yılında Türk Milli Takımı’nı ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine götüren, Galatasaray’ın başında UEFA Kupası’nı kazanmış Fatih Terim, diğer yanda hem Milli Takım hem de Beşiktaş’ta büyük işlere imza atmış Şenol Güneş. İki teknik adamın ortak özelliği ise eleştiriler belden aşağı oldu mu, çıldırmaları. Bunu da büyük tepki olarak oraya yansıtmalarıdır. Bunları tartışanlar, eleştirenler ise bu iki teknik adamı sevmeyenler ve hiç sevmeyeceklerdir.

"GALATASARAY YENİLİRSE KREDİLERİ TÜKETİR"

Galatasaray bu sene zorluk derecesi yüksek maçları kazanamadı. Fenerbahçe’yi evinde yenemedi. Trabzon’a kaybetti. Avrupa kupalarında yok. Ne yaparlardı bilemeyiz. Şu ana kadar tek zor maçı Bursa’da kazandı. Başakşehir de zor. Kazanmaları kolay değil. Kazanamazlarsa gündem yine Tudor olur. Kazanırsa iddiası çok kuvvetlenecek. Puan kaybında da kazandığı tüm kredileri kaybedecek.

İBRAHİM YILDIZ: DEMEK Kİ BU İŞLER BÖYLE YÜRÜYOR

Erol Alkan’ın Milli Takım’a çağrılması skandal ötesi bir durum. Türkiye liglerinde herhangi bir başarısı olmayan bir futbolcu... Tanıyan, adını duyan yok. Atilla Türker’in yazdıklarından öğreniyoruz. Gittiği her takımda neredeyse kadroya bile girememiş. Hollanda’nın zayıf ikinci lig takımında oynamaya çalışıyor. Milli Takım ne bu kadar ucuz bir yer, ne de seçilen oyuncular bu kadar üstünkörü seçilir. Burada bir yanlışlık, daha doğrusu bir kayırmaca var. Bu olay federasyon da işlerin nasıl yürütüldüğünün de acı bir gerçeği... Nereden bakarsanız bakın tam bir rezalet.

"ŞENOL HOCA BİR ADIM ÖNDE"

Fatih Terim ve Şenol Güneş Türk futboluna çok şey kazandırmış iki önemli figür. Futbol oynadıkları dönemde ve teknik adamlık süreçlerinde kendilerini ispatlamış isimler. Her ikisinin de farklı özellikleri ve tutumları var. Fatih Terim daha bireysel oyuncuları öne çıkarmayı yeğlemiş bir hoca. Aldığı başarılar ortada. Şenol Güneş ise takım oyunu ve kolektif anlayışı iyi uyguluyor. Sistemi belli. Aldığı eğitimi, “öğretmenlik formasyonunu” gittiği her takımda uyguluyor. Şu anda Şenol Hoca bir adım önde.

"IGOR TUDOR OYUNCU SEÇİMİNDE HATA YAPIYOR"

Galatasaray iyi bir çıkış yakaladı. Ciddi bir puan farkıyla önde. Teknik direktör Tudor’un büyük maçlarda zorlandığını biliyoruz. Elinde çok güçlü bir kadro var. Sorun, sahaya çıkaracağı kadroda. Oyuncu seçiminde hatalar yapıyor. Savunmaları sıkıntılı. Zor bir maç olacak. Başakşehir ise oturmuş bir kadroya sahip. Geçen yıl olduğu gibi yine şampiyonluk yarışı içindeler. Sakin ve disiplinli bir yapıları var. Galatasaray’ı yenmeleri sürpriz olmaz.

BÜLENT YAVUZ: GÖZDEN KAÇMIŞ OLABİLİR Mİ?



Erol Alkan olayında TFF’nin bir kusuru kesinlikle yok. Mircea Lucescu açıklamasında topu Abdullah Ercan’a attı. Abdullah’ı iyi tanırım. Bir yanlışını ne duydum ne gördüm. Lakin Atilla Türker’i de çok iyi tanırım. Burnuna pis kokular gelmezse böyle işe kalkışmazdı. Çok genç oyuncu çağrıldı. Gözden kaçmış olabilir mi?

"HER İKİSİ DE BİR NUMARA"

Fatih Terim de Şenol Güneş de saygı duyduğum başarılı futbol adamlarıdır. Maçlarını yönettim. MHK başkanlığım sırasında da her ikisi teknik adam olarak görev yaparlarken de birçok kez karşı karşıya geldim. Değerlerine değer kattılar. Zaman zaman gündeme gelip eleştirilmeleri normal... Biri az eleştirildi diğeri çok eleştirildi, ölçü değil. Terim’in UEFA şampiyonluğunda bizi sokağa döküp gururlandırdığında yaşadığım coşkuyu Güneş’in Milli Takımı’mızı Dünya 3.’sü yaptığında da yaşadım. Her ikisi de 1 numaradır. Başımızın tacıdır.



"YENİLGİDE TUDOR YARGILANIR"

Şunu peşinen söyleyeyim; benim favorim net Başakşehir. Galatasaray’a gelince işi zor, hem de çok zor. Netice ne olur bilemem. Lakin Galatasaray yenilirse dünyanın sonu değil. Karşındaki takım taş gibi, üstelik ensene yapışmış ve evinde oynuyor. Galatasaray’ın beraberliği acıtmaz. Yenilgide ise Tudor yargılanır. Kredisi azalır.

CUMHURBAŞKANI'NIN YABANCI SINIRIYLA İLGİLİ SÖZLERİYLE İLGİLİ...

Bülent Yavuz: Sayın Recep Tayyip Erdoğan, futbolun tüm inceliklerini ve özelliklerin iyi bilen, yerinde verdiği mesajlar ve kibarca söylemleri ile de federasyonu harekete geçirmeye çalışıyor. Kaos ortamı yaratmamak adına “2019 yılına kadar yapılacak bir şey yok” demesini takdirle karşılıyorum. Ama 2019 yılından sonrası böyle olmaz.

İbrahim Yıldız: Ben de sınırsız yabancıya karşıyım. Hiç değilse 2019 yılından sonra belli bir sayıya indirilmesinde yarar var diye düşünüyorum.

Atilla Türker: Yabancı sayısının azaltılması taraftarı değilim, bu serbestlik son derece doğru. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri TFF tarafından direktif olarak değerlendirilecek ve sayı düşürülecek.

36'LIK ETO'O FENERBAHÇE'DE İŞ YAPAR MI?

Halil Özer: Şu anda Fenerbahçe kadrosuna bakarsan Eto’o fazla bile gelir. Eğer devre arasında transfer edilirse çok önemli işler yapar.



Meriç Müldür: Eto’o gibi bir oyuncu Fenerbahçe’de tabii ki iş yapar. Hele hele Sarı-Lacivertli takım kendine geldiğinde, tribünler de dolduğu takdirde Eto’o şov bile yapar.

İbrahim Yıldız: Mevcut Fenerbahçe kadrosunda Eto’o kalitesinde bir oyuncu yok. O nedenle eğer transfer edilirse çok büyük katkısı olur. Kendine iyi bakan ve profesyonellik bilincine sahip bir oyuncu, yaşı sorun olmayacaktır.

Moderatör: Cüneyt Haydaroğlu

Fotoğraflar: Hüseyin Yavuz