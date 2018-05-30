Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden takımların bütçe imkanlarının çok üstünde paralar harcayarak rekabet etmeye çalıştığını ve adeta iflas edecekleri günü beklediklerini bildirdi.
Süper Lig ekiplerinin yıllık gelirlerinin 3 milyar lira olduğuna dikkati çeken Bedir, "Sadece Süper Lig takımlarının toplam borcu 10 milyar lira. Süper Lig takımlarının yıllık gelirlerinin yaklaşık 3 milyar lira olduğunu düşünürsek tablonun vahameti ortaya çıkacaktır. Bu toplam borcun yüzde 84'ü ise şampiyonluk yaşamış 5 kulübümüze aittir." ifadelerini kullandı.
Bedir, futbolculara verilen paraların standart dışı yüksek olduğunu savunarak, şunları kaydetti:
"Oyuncuların başka ülkelerdeki ücretin 4-5 katından aşağıya ülkemizi tercih etmeyişleri ve vergilerini de kulüplerimize yüklemeleri, Türkiye'yi, Çin, Katar gibi ülkelerin kategorisine koymaları çok üzücüdür. Bu izahları yaparken ülkemizde çalışan yerli yabancı teknik adamların veya oyuncuların bu ücretlerini hak etmediklerini söylemiyorum. Onlar daha üst düzey kazanç da hak edebilirler. Ancak milli takımı 38.sırada, Avrupa ve dünya sıralamalarında adı geçmeyen kulüp takımlarının saman alevi gibi parlayan kısmi başarılarının olduğu Türkiye'de bu ücretlerin ödenmemesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum."
"YABANCI PARA BİRİMLERİYLE BÜTÇE OLUŞTURULMAMALI"
Bu konuların tamamını irdeleyen, aksaklık ve çözüm yolları konusunda kaygı taşıyan birisi olarak futbolu yönetenlere önerileri olduğunu aktaran Bedir, şu değerlendirmede bulundu:
"Acilen kulüpler yasası çıkmalı. Dernek, şirket, borsa gibi farklılıklar ortadan kaldırılıp, yönetici sorumluluklarının da içine konduğu bir kulüp yapısı geliştirilmelidir. Kulüplerin harcamalarına belli kıstaslar getirilmeli, borçlanmalar ve futbol ailesine yapılacak ödemeler kulüp gelirlerinin belirlenen bir oranı kadar olmalıdır. Bu harcamaların miktarı mutlaka lira cinsinden olmalı, yabancı para birimleriyle bütçe oluşturulmamalı, mümkün olduğunca Türk lirası ile sözleşmeler imzalanmalıdır. Tazminat veya sözleşme fesih bedelleri de kontratlara açıkça yazılmalı ve bu riskler de bütçe dahilinde olmalıdır. Lisanslama ve kurallara uyum konusunda UEFA kriterleri esas alınmalı ve kısa bir geçiş dönemini müteakiben tavizsiz uygulanmalıdır. Bütün bu uygulamaları takip, denetim ve gerçekleştirmek adına yetkili olmak üzere Süper Lig Birliği acilen kurulup, kanunla yetkilendirilmelidir."
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