''Erol Bulut'a teklifimizi yaptık, cevabı bekliyoruz''

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, genç teknik adamı takımın başına getirmek istediklerini söyledi.
Süper Lig'in 6. haftasını Kardemir Karabükspor galibiyetiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'un Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak görev yapan Erol Bulut'a imza attırmaya yakın olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin belirlenen teknik adam isimlerinden Erol Bulut ile bir görüşme yaptığı ve sunduğu teklife olumlu yanıt aldığı ifade ediliyor.
Bugün genç teknik adamın kulübüyle de görüşüp izin alacağı belirtilen Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, daha sonra basın önünde imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.
Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor'un 2. Lig'de mücadele ettiği dönemde Teknik Direktör Özcan Kızıltan'ın yardımcısı olarak görev yapmıştı. Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktörün bugün belli olması bekleniyor.
''EROL HOCAMIZA TEKLİFİ YAPTIK''
Erol Bulut'a teklif sunduklarını doğrulayan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, genç teknik adamı takımın başına getirmek istediklerini söyledi. Gevrek, "Erol Bulut Başakşehir'de Abdullah Hoca'nın yardımcısı. Tabi kendisi tanıdığımız bildiğimiz bir isim. Futbol camiası içerisinde de saygı duyulan bir teknik adam. Yeni Malatyaspor olarak genç, heyecanlı bir ismin bize daha fazla şey katacağını düşündük ve Erol Hocamıza teklif yaptık. Kulübüyle ilgili pürüzler var, inşallah bu pürüzleri de çözeriz. Şuan hali hazırda takımın içinde olan hocamız ile birlikte güçlü ve heyecanlı bir ekip kurarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Henüz kesin anlaştık diyemem, Başakşehir Kulübü'nden haber bekliyoruz" diye konuştu.
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